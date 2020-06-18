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  4. Yengesine baltayla dehşeti yaşatmıştı! Olayla ilgili yeni gelişme

Yengesine baltayla dehşeti yaşatmıştı! Olayla ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 16:27 | Son Güncelleme

Ordu Gölköy'de tartıştığı 66 yaşındaki yengesi Sevim Taş'ı baltayla başına vurarak, yaralayan Murat Taş (70), tutuklandı. Sevim Taş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yengesine baltayla dehşeti yaşatmıştı! Olayla ilgili yeni gelişme

Olay, dün öğle saatlerinde, Gölköy'e bağlı Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Taş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yengesi Sevim Taş ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşürken Murat Taş, eline geçirdiği baltayla yengesinin başına vurdu.

TABURCU EDİLDİ

Yaralanan Sevim Taş, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Murat Taş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sevim Taş, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.

TUTUKLANDI

Gölköy Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA


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