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Yengesini pusu kurup vurmuştu! Kan donduran vahşette yeni gelişme

20.06.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kan donduran bir olay yaşandı. Namık Demirbağ (57), aralarında husumet bulunan yengesi Nurten Demirbağ'a (40) pusu kurup merdivenlerde kurşun yağdırdı. Annesinin vurulduğunu gören C.D. ise amcasını bıçakladı. Namık Demirbağ tarafından tabancayla vurulan Nurten Demirbağ, 4 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Yengesini pusu kurup vurmuştu! Kan donduran vahşette yeni gelişme

Kan donduran olay, perşembe akşamı Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Merdivende yengesinin eve gelmesini bekleyen Namık Demirbağ, işten evine dönen Nurten Demirbağ'ın yolunu kesti.

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Belinden tabancasını çıkaran Demirbağ, yengesine art arda ateş etti. Ağır yaralanan kadın yere yığıldığında Demirbağ, bu kez de silah kabzasıyla başına vurdu. Annesinin vurulduğunu gören C.D. ise amcasını bıçakladı.

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Nurten Demirbağ ile Namık Demirbağ, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Namık Demirbağ, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirbağ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Vücuduna 6 mermi isabet eden Nurten Demirbağ ise Atatürk Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak
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