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Yeni 2021 Dacia Jogger görücüye çıkıyor! 7 kişilik aile otomobili yeni Dacia Jogger'ın özellikleri

31.08.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni 2021 Dacia Jogger 3 Eylül'de dijital etkinlikle görücüye çıkıyor. Dacia'nın en son modeli Jogger, çok yönlü 7 kişilik aile otomobili özelliğiyle dikkat çekiyor. İşte dinamizmi, pozitif enerjiyi ve outdoor ruhunu temsil eden yeni 2021 Dacia Jogger'ın özellikleri...

Yeni 2021 Dacia Jogger görücüye çıkıyor! 7 kişilik aile otomobili yeni Dacia Jogger'ın özellikleri

Yeni 2021 Dacia Jogger 3 Eylül tarihinde gerçekleşecek dijital etkinlikte tanıtılacak. Spor, outdoor ve pozitif enerjiyi çağrıştıran bir isme sahip olan Dacia Jogger, şehirden kaçış etkinlikleri için ideal bir aile otomobili olarak öne çıkıyor. Dacia Jogger, Dacia'nın özgün ruhunu ve markanın yeni kimliğinin ‘outdoor’ yaklaşımını bünyesinde barındırıyor. Dacia Jogger, gerçek outdoor ortamında ilk kez 6 Eylül'de Münih Otomobil Fuarı’nda görünecek.

YENİ 2021 DACIA JOGGER: 7 KOLTUKLU AİLE OTOMOBİLİ

5 veya 7 koltuk seçeneğiyle Dacia Jogger, geniş ailelerin en iyi yol arkadaşı olacak. Çok yönlü yapısıyla günlük maceralarda ve doğa gezilerinde tüm aileye eşlik edecek. Dacia kendini tanımlayan bir ruhla, kullanıcıların ailesi ve arkadaşlarıyla tam bir özgürlük içinde hayatın keyfini yaşamalarını sağlayan bir araç sunuyor.

YENİ 2021 DACIA JOGGER

DACIA JOGGER'DA SAĞLAM VE DAYANIKLILIK ÖN PLANDA

Jogger, herkesin telaffuz edebileceği kolay ve global olarak anlaşılabilir modern bir isim olarak dikkat çekiyor. Dinamizmi, pozitif enerjiyi ve outdoor ruhunu temsil ediyor. Dacia'nın ikonik SUV modeli Duster’ın ismiyle de benzerlik taşıyan yeni model, Dacia aileleri için ideal bir yol arkadaşının sağlamlığını ve dayanıklılığını çağrıştırıyor.

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DACIA JOGGER NE ZAMAN YOLLARA ÇIKACAK?

Dacia, tamamen dijital bir etkinlik ile 3 Eylül saat 11:00'de yeni Dacia Jogger'ı tanıtacak. Yeni model tanıtımdan kısa bir süre sonra, 6 Eylül’de Münih Otomobil Fuarı’nda Dacia CEO'su Denis Le Vot ile tekrar sahneye çıkacak ve 7 Eylül'den itibaren şehir genelinde özel etkinliklerle tanıtımına devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Dacia
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