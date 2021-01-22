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Yeni 2021 Volkswagen Caddy Türkiye'de satışa sunuldu!

22.01.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Yeni 2021 Volkswagen Caddy Türkiye'de satışa sunuldu!

Dünya çapından günümüze kadar 3 milyondan fazla satış yapan Yeni 2021 Volkswagen Caddy, Ocak ayının son haftası Türkiye'de satışa sunuldu! Yeni Caddy’nin ‘Impression’ modeli 224 bin 900 TL’den, ‘Life’ modeli 241 bin 900 TL’den, ‘Style’ donanım seviyesindeki modeli ise 279 bin 900 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satın alınabiliyor. Caddy’nin ‘Cargo’ versiyonu ise 172 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Beşinci nesiliyle Türkiye'de satışa sunan Yeni 2021 Volkswagen Caddy, tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yen 2021 Volkswagen Caddy kaç para? Yeni 2021 Volkswagen Caddy alınır mı? İlk olarak 1979 yılında Volkswagen’in ABD’deki fabrikasında pick-up karoserle ve Rabbit adıyla otomotiv dünyasına giren Caddy, bilinen bu ismine, 1982 yılında Avrupa’daki lansmanıyla kavuştu. 1996 yılında ikinci, 2003-2015 yılları arasında üçüncü ve 2020 yılına kadar dördüncü nesil Caddy ile devam eden başarı hikayesi, modelin hiç olmadığı kadar güçlü, konforlu, teknolojik ve güvenli beşinci nesliyle devam ediyor. Tamamen yeniden tasarlanarak, çarpıcı, sportif bir görünüme ve yepyeni bir iç mekana kavuşan Yeni Caddy, sağlamlık, fonksiyonellik ve sunduğu bir çok teknolojik özellikle birlikte Caddy DNA’sını yüzde 100 korumayı da başarıyor. Çok amaçlı kullanıma uygun sunduğu birçok yenilik Yeni Caddy’yi, bu segment kullanıcıları için iş haricinde de keyifli ve konforlu zaman geçirebilecekleri cazip bir seçenek haline getiriyor. Panel Van ve Kombi olmak üzere iki farklı karoserle satışa sunulan Caddy’nin beşinci neslinde donanım seviyeleri de yenilendi; baz model 'Impression' ismi ile pazara sunulurken, bir üst modeli 'Life', premium model 'Style' ve Panel Van modelleri de ‘Cargo’ ismi ile satışa sunuluyor .

Yeni 2021 Volkswagen Caddy_

BAŞARILI SATIŞ RAKAMLARI

Pazara sunulduğu günden bu yana tüm dünyada 3 milyon adetten fazla satış rakamına ulaşan Caddy, Doğuş Otomotiv’in distribütörlüğünde, 1998 yılından itibaren Türkiye’de bu segmentte yaklaşık 180 bin adetlik bir satış rakamına ulaştı ve 2012-2020 yılları arasında kendi sınıfında 8 kez ithal pazar lideri olma başarısı gösterdi.

Yeni 2021 Volkswagen Caddy_

YENİ 2021 VOLKSWAGEN CADDY TÜRKİYE'DE KAÇ PARADAN SATILACAK?

Yeni teknolojileri ve yeni tasarımıyla sınıfının en iddialı modeli olmayı sürdüren Yeni Caddy’nin ‘Impression’ modeli 224 bin 900 TL’den, ‘Life’ modeli 241 bin 900 TL’den, ‘Style’ donanım seviyesindeki modeli ise 279 bin 900 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satın alınabiliyor. Caddy’nin ‘Cargo’ versiyonu ise 172 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yeni Caddy ile birlikte ilk kez sunulmaya başlanan Panoramik Cam Tavan (opsiyonel) ise lansmana özel fiyat avantajıyla 15 bin TL yerine 10 bin TL’ye satışa sunuluyor.

Yeni 2021 Volkswagen Caddy_

ETKİLEYİCİ İÇ TASARIM

Baştan aşağı yenilenen Caddy, dış görünüşünde yepyeni, sportif ve dinamik bir tasarıma kavuştu. MQB platformun getirdiği yeni dış özelliklerden bazıları sırasıyla; ‘Style’ versiyonda standart olarak sunulan elektrik destekli bagaj kapağı, park assist, opsiyonel olarak sunulan 1,4 m2 en geniş cam alanına sahip panoramik cam tavan, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar ve yeni LED ön farlar / LED arka stop lambaları.

TEKNOLOJİK İÇ MEKAN

Yeni Caddy, tamamen dokunmatik tuşlara sahip yeni ön konsolu ve dijital ekranıyla artık çok daha teknolojik. Dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye sahip ön konsol, geniş iç mekanın da etkisiyle konfor seviyesini daha da artırıyor. Gösterge paneli ve kontrol elemanları tamamen yeniden tasarlanan Yeni Caddy’de, donanım seviyesine bağlı olarak ‘Cargo’ ve ‘Impression’ donanım seviyesinde 6,5; ‘Life’ ve ‘Style’ donanımda ise 8,25 inç ekrana sahip multimedya sistemleri standart olarak sunuluyor. Yeni dokunmatik tuş takımları ile bilgi-eğlence sistemi menülerine erişmek, sürücü destek sistemlerini, park assist’i, ikaz lambalarını kontrol etmek çok daha kolaylaşmış bulunuyor.

Yeni 2021 Volkswagen Caddy_

KONFOR ÖN PLANDA!

Yeni Caddy’nin iç tasarımında sunulan LED iç aydınlatmalar, AGR sertifikalı ergoComfort sürücü koltuğu, harici 230V’luk cihazlar için güç kaynağı, anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği araç içindeki konforu artıran başlıca özellikler. Caddy’nin beşinci neslinde sunulan bir diğer yeni özellik ise, daha iyi iklim kontrolü sağlayan ve aracın arka bölümüne kadar ulaşan yeni arka yolcu bölümü havalandırma kanalları. Yeni direksiyon ve amortisör ayarı ile daha konforlu hale getirilmiş ön süspansiyon ve yeniden tasarlanan, Panhard rot ve helezon yayla güçlendirilmiş arka aks sayesinde, aracın salınımları sönümlenerek konforu ve yol tutuşu da artırıldı.

Yeni 2021 Volkswagen Caddy_

BAŞARILI GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Yeni sürüş destek sistemleri sayesinde yolculuğu daha güvenli ve konforlu hale getiren modelde en baz donanımdan başlayarak standart olarak sunulan sürüş destek ve güvenlik sistemleri arasında; Acil Çağrı Sistemi eCall, Şerit Takip Asistanı, Hız Sabitleyici, Elektronik Diferansiyel Kilidi EDL, Elektromekanik el freni ve Auto Hold, Sürücü ve yolcu için yan, perde ve orta hava yastıkları, Elektrikli çocuk kilidi, Sürüş esnasında ön kamera ve radar sayesinde tehlikeli durumlarda devreye giren acil frenleme özellikli ‘Front Assist’,, Şerit Değiştirme Asistanı “Side Assist” yer alıyor.

Yeni 2021 Volkswagen Caddy_

YENİ 2021 VOLKSWAGEN CADDY HANGİ MOTORLAR İLE GELİYOR?

Yeni Caddy’de sunulan, 4 silindirli tamamen yenilenmiş motor, kendi segmentinde ilk kez kullanılan yeni çift püskürtmeli SCR teknolojisi sayesinde 2021 yılı içinde geçilmesi zorunlu olan Euro 6d-ISC emisyon standartlarını sağlarken hem ekolojik hem de ekonomik bakımdan olumlu çıktılar yaratıyor. 2.0 litrelik TDI motor, 122PS güç ve 320Nm tork ile yüksek performans sunarken, manuel viteste yaklaşık yüzde 10, DSG otomatik viteste ise yaklaşık yüzde 15 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor.

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