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Yeni 2022 BMW X4 M kamuflajlı yakalandı

14.12.2020 10:17 | Son Güncelleme:
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Yeni 2022 BMW X4 M kamuflajlı yakalandı

Yeni 2022 BMW X4 M kamuflajlı yakalandı. Model tasarım konusunda fazlasıyla değişim barındırıyor. İşte kamuflajlı BMW X4 M fotoğrafları!

Yeni 2022 BMW X4 M kamuflajlı yakalandı Markanın başarılı isimlerinden olan modelin ateşli versiyonu kameralara tekrar yakalandı. BMW X4 M önümüzdeki yılın başlarında ortaya çıkacak Makyajlı X4 M daha önce fark edilen prototipten farklı bir yapıyla, Almanya’nın sokaklarında fark edildi.

Yeni 2022 BMW X4 M kamuflajlı yakalandı

YENİ 2022 BMW X4 M KAMUFLAJLI YAKALANDI

Sportif SUV, daha ince farlara sahip olduğunu ayan beyan belli ediyor. Ancak bunun ötesinde, kamuflaj tüm değişimleri sır gibi saklıyor. Yine de revize edilmiş bir böbrek ızgarasının M3 / M4'teki kadar büyük olmayacağı görünüyor. Yeni ön ve arka tamponlar, yeni bir difüzörü ve muhtemelen revize edilmiş arka stoplar modelde yer alacak.

Yeni 2022 BMW X4 M kamuflajlı yakalandı

YENİ 2022 BMW X4 M’İN KOKPİTİ NASIL OLACAK?

Yeni 2022 BMW X4 M’in kokpiti daha detaylı olacak. Daha büyük bir ekrana ve en yeni yazılıma sahip yeni bir bilgi-eğlence sistemi içermesi bekleniyor. Diğer değişiklikler, yeni M3 ve M4 Coupe ile uyumlu hale getirecek güncellenmiş anahtar sistemi, iDrive denetleyicisine sahip yeni bir orta konsol olarak sıralanıyor.

Yeni 2022 BMW X4 M kamuflajlı yakalandı

YENİ 2022 BMW X4 M HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

Yeni model, mevcut X4 M'de kullanılan 473 HP güç ve 598 Nm tork sağlayan çift turbolu 3.0 litrelik sıralı altı silindir motor yer alabilir. Bu motorun 0-100 km/s hızlanması 4.1 saniye sürebilir. Modelin maksimum hızı 280 km/s seviyesinde olabilir. Henüz markadan bu konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi.

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