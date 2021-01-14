Yeni 2022 Mercedes-Benz GLC kamuflajlı yakalandı

Premium kompakt SUV, yeni farlar, daha muhafazakar görünümlü bir tampon ve daha agresif bir kaporta argümanlarıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Model tamamen yenilenmiş bir ön uçilesatışa sunulacak. Tavan çizgisi arkaya doğru daha çabuk alçalıyor.

Eski nesile göre ön ve arka akslar arasındaki mesafenin arttığı da gözlerden kaçmıyor. Böylece modelin boyutlarında bir artışın olduğu anlaşılıyor. Aks mesafesinin artması, arkada oturan yolcuların diz mesafesine olumlu şekilde yansıyacak. Arkada yer alan stoplar yuvarlak olarak görünüyor. Ferrari modellerine benzeyen bu stoplar, henüz tasarımı tamamlanmamış arka aydınlatma grubunun habercisi.

Yeni nesil C-Serisi ile aynı platformda olacak olan GLC, kokpitte en son MBUX bilgi-eğlence sistemini müşterilere sunması bekleniyor. Ayrıca ailede olan çoğu tasarım ve teknoloji özelliklerini model müşterilerine sunacak. Yeni GLC, elektrikli güç aktarma organları ile piyasaya sürülecek. Bunun yanında hafif hibrit benzinli ve dizel ünitelerin modelde sunulması bekleniyor. AMG GLC 63 modeli için yeni çift turbolu 4.0 litre benzinli bir makine sunulabilir. Bu motorun 503 Hp güç ve 700 Nm tork değeri sunması muhtemel görünüyor.



