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Yeni 2022 Mercedes-Benz GLC kamuflajlı yakalandı

14.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Yeni 2022 Mercedes-Benz GLC kamuflajlı yakalandı

Yeni nesil Mercedes-Benz GLC , yağın kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Model kış testlerini tamamlamaya çalışıyor.

Premium kompakt SUV, yeni farlar, daha muhafazakar görünümlü bir tampon ve daha agresif bir kaporta argümanlarıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Model tamamen yenilenmiş bir ön uçilesatışa sunulacak. Tavan çizgisi arkaya doğru daha çabuk alçalıyor.

yeni 2022 mercedes benz glc

Eski nesile göre ön ve arka akslar arasındaki mesafenin arttığı da gözlerden kaçmıyor. Böylece modelin boyutlarında bir artışın olduğu anlaşılıyor. Aks mesafesinin artması, arkada oturan yolcuların diz mesafesine olumlu şekilde yansıyacak. Arkada yer alan stoplar yuvarlak olarak görünüyor. Ferrari modellerine benzeyen bu stoplar, henüz tasarımı tamamlanmamış arka aydınlatma grubunun habercisi.

yeni 2022 mercedes benz glc

Yeni nesil C-Serisi ile aynı platformda olacak olan GLC, kokpitte en son MBUX bilgi-eğlence sistemini müşterilere sunması bekleniyor. Ayrıca ailede olan çoğu tasarım ve teknoloji özelliklerini model müşterilerine sunacak. Yeni GLC, elektrikli güç aktarma organları ile piyasaya sürülecek. Bunun yanında hafif hibrit benzinli ve dizel ünitelerin modelde sunulması bekleniyor. AMG GLC 63 modeli için yeni çift turbolu 4.0 litre benzinli bir makine sunulabilir. Bu motorun 503 Hp güç ve 700 Nm tork değeri sunması muhtemel görünüyor.

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