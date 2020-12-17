Yeni 2022 Mitsubishi Outlander hayal edildi. Yeni nesil Mitsubishi Outlander, 2021 yılının Şubat ayında ortaya çıkması beklenirken model farklı kesimlerce yorumlandı Kolesa tarafından hayal edilen model oldukça iddialı görünüyor. İşte yeni 2022 Mitsubishi Outlander’in hayal edilen tasarımı.

YENİ 2022 MITSUBISHI OUTLANDER HAYAL EDİLDİ

Şirketin tasarımcıları aracın dış cephesi cesur bir yaklaşımla tasarlamış. Önde, aracın yüzüne hakim olan büyük, düz bir ızgara yer alıyor. Büyük lambalar köşelerde yer alırken, hemen altında çizgi şeklinde ana far grubu yer alıyor. Modelde yer alan bu yerleşimde modelin LED far teknolojisi donatılacağının habercisi. Ekstra parlaklık katmak için büyük krom parçalar ön bölümde yerini almış.

Arka bölüm ön taraftan daha iddialı görünüyor. Model bu açıdan yeni nesil Ford Kuga’ya çok benziyor. Arkaya doğru paralel uzanan tavan yapısı iç mekanda iyi bir baş mesafesinin habercisi. Yamuk şeklinde bir egzoz çıkışı, tamponun her bir köşesine entegre edilmiştir.

YENİ 2022 MITSUBISHI OUTLANDER HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

Yeni Outlander'ın Nissan Rogue ile aynı platformda olduğu ve iki modelin de bazı motorları paylaştığı iddia ediliyor. Mitsubishi'nin bir PHEV versiyonu er ya da geç mevcut olacaktır.