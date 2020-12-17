Yeni 2022 Mitsubishi Outlander hayal edildi. Yeni nesil Mitsubishi Outlander, 2021 yılının Şubat ayında ortaya çıkması beklenirken model farklı kesimlerce yorumlandı Kolesa tarafından hayal edilen model oldukça iddialı görünüyor. İşte yeni 2022 Mitsubishi Outlander’in hayal edilen tasarımı.
Şirketin tasarımcıları aracın dış cephesi cesur bir yaklaşımla tasarlamış. Önde, aracın yüzüne hakim olan büyük, düz bir ızgara yer alıyor. Büyük lambalar köşelerde yer alırken, hemen altında çizgi şeklinde ana far grubu yer alıyor. Modelde yer alan bu yerleşimde modelin LED far teknolojisi donatılacağının habercisi. Ekstra parlaklık katmak için büyük krom parçalar ön bölümde yerini almış.
Arka bölüm ön taraftan daha iddialı görünüyor. Model bu açıdan yeni nesil Ford Kuga’ya çok benziyor. Arkaya doğru paralel uzanan tavan yapısı iç mekanda iyi bir baş mesafesinin habercisi. Yamuk şeklinde bir egzoz çıkışı, tamponun her bir köşesine entegre edilmiştir.
Yeni Outlander'ın Nissan Rogue ile aynı platformda olduğu ve iki modelin de bazı motorları paylaştığı iddia ediliyor. Mitsubishi'nin bir PHEV versiyonu er ya da geç mevcut olacaktır.
Modelin iç kısmı için hayal edilen bir fotoğraf bile paylaşılmadı. Ancak tahminen, içeride büyük bir ekran ve havalandırma ızgaraları yer alabilir. Şubat ayındaki ilk çıkışının ardından, 2022 Outlander'ın 2021'in ikinci yarısında ABD'de satışa çıkması bekleniyor.