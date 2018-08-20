Yeni Apple Watch, kan şekerini de ölçebilecek

Akıllı saatlerinde kullandığı kalp atım hızını ölçen sensörü ile övgü toplayan Apple, yeni bir sağlık çipi üzerinde çalışıyor. Şirketin yeni sağlık çipinin kalp atım hızı haricinde, kan şekerini de ölçebileceği belirtiliyor.

Aslında Cupertino merkezli şikretin bu alandaki çalışmaları yeni başlamış değil. Şirketin kurucusu ve eski CEO’su Steve Jobs hayattayken, kan şekerini acısız bir şekilde ölçebilmenin alternatif yolları üzerine çalıştıklarını açıklamıştı.

Normal şartlarda insanların kan şekerini ölçebilmeleri için bir damla kan akıtmaları gerekiyor. Kan şekerini ölçen cihazlar, uçlarında bulundurdukları ufak iğne yardımıyla insanın kanını alarak, kandaki insülin oranını ölçebiliyorlar.

Apple’ın üzerinde çalıştığı yeni sağlık çipi ise buna gerek kalmadan, bilek üzerinden insanın kan şekerini ölçebilecek. Şimdilik bu proje üzerinde 30 kişilik bir ekibin çalıştığı belirtiliyor. Fakat görünen o ki bu ekip yeni sağlık çiği için yeterli değil. Keza Apple geçtiğimiz gün yeni sağlık çipi üzerinde çalışacak yeni mühendisler için bir iş ilanı açtı.