Yeni Apple Watch’lar daha büyük ekranlara sahip olacak

Apple, ekranda daha fazla bilgi göstererek yeni ekran boyutundan yararlanacak. Ayrıca Apple Watch 7 serisinin bu yeni ekran boyutundan en iyi şekilde yararlanan yeni saat yüzleri alacağı da belirtildi. Yeni Saat Yüzlerinden birinin adı Modular Max ve saati göstermenin yanı sıra, daha büyük bir komplikasyonun yanı sıra haftanın günü, sıcaklık veya bir uygulamaya kısayol gibi küçük bir komplikasyon da gösterecek.

Bahsedilen diğer yeni Saat Yüzleri, zamanın akışına ve mevcut saate göre değişecek olan Continuum; Atlas ve Dünya Zamanlayıcısı – 24 saat diliminin tümünü gösteriyor ve yeni Nike ve Hermes yüzleri.

Yeni Apple Watch’ların ekranının, ekranı koruyucu cama yaklaştıran yeni bir laminasyon tekniği kullandığı söyleniyor. Ne yazık ki, akıllı saatlerin piyasaya sürüldüğünde gecikmesine veya sınırlı tedarikine neden olabilecek üretim sorunlarına yol açtı.

Bloomberg ayrıca Apple’ın gelecek yıl Apple Watch SE’nin halefini ve ekstrem spor kullanıcılarını hedefleyen dayanıklı bir modeli duyurmayı planladığını bildirdi. Amiral gemisi saat ayrıca vücut ısısı sensörü olan yeni bir özellikle yenilenecek. Gelecekte Apple Watch 7 serisine gelecek bildirilen diğer özellikler, invaziv olmayan bir kan şekeri monitörü ve bir kan basıncı monitörüdür.

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