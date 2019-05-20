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Yeni askerlik sistemi ve 3600 ek göstergeyle ilgili yeni açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 12:53 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yeni askerlik düzenlemesiyle ve 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni askerlik sistemi ve 3600 ek göstergeyle ilgili yeni açıklama!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yeni askerlik düzenlemesine dair "Zannediyorum, çok kısa süre içerisinde parlamentoya gelecek ve yasalaşarak uygulamaya geçilecektir. Böylece zaman zaman gündeme gelen beklentiler, ortadan kalkacaktır" ifadelerini kullandı. 3600 ek gösterge ile ilgili de bir soruyu yanıtlayan AK Partili isim, "Büyük bir mali yükü de getiren bir durum. O da belki şimdi değil ama sonra gündeme alınıp değerlendirilebilecek bir konudur" dedi

CNN Türk canlı yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ

31 Mart akşamı sayın Cumhurbaşkanımız, balkon konuşması yaparken orada söylediği çok önemli cümlelerden birisi de AK Parti'nin reformcu bir parti kimliğine vurgu yaparak şunu söyledi: 'Bundan sonraki süreçte de ekonomik, sosyal ve siyasi reformlarımızı gerçekleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Şunu son dönemde gündeme gelen iki hakkaten devrim niteliğinde reform söz konusu. Bunlardan biri, yeni askerlik yasası. Bir diğeri de Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu, eğitim sisteminde yapılan son derece dramatik değişiklikleri de barındıran değişiklik teklifleridir. Bu askerlik sisteminde tabi detayına girmek mümkün değil. Bir kere, önce asker havuzu içerisinde ayırıcılıklar ortadan kalkıyor. Yani her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, tahsil seviyesine bakılmaksızın 6 aylık bir temel eğitime tabi tutulacak bu temel eğitimin 1 ayı herkes için zorunlu, isteyenler geri kalan 5 ayını bedel ödeyerek istedikleri zaman sürekli olarak bunu yapabilecekler. Ayrıca, yine askerlik sistemini bir er-erbaş, iki yedek astsubaylık sistemi getiriliyor. Bir de astsubaylık sistemi. Bu üç kanalın da eğer şartlar yerine getirilirse, diyelim er-erbaş olarak başlayan birisi, orduda kalır sonra bir lise mezunu arkadaşımız, üniversite bitirir gerekli sınavları bitirir önce yedek astsubaylığa geçer, yedek astsubaylıktan yedek subaylığa geçebilir ve hatta generalliğe kadar gidebilir bir sistem son derece reformcu, son derece dinamik ve herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak ve burada bedelliyle oluşacak olan kaynakların tamamı da bu askerlik sistemi içerisinde harcayacak bir sistem kuruldu. Zannediyorum, çok kısa süre içerisinde parlamentoya gelecek ve yasalaşarak uygulamaya geçilecektir. Böylece zaman zaman gündeme gelen beklentiler, ortadan kalkacaktır."

3600 EK GÖSTERGE

Sunucunun "Ekonomi ile ilgili de bir torba teklif söz konusu. Ama orada 3600 ek göstergeyi göremedik. Herhalde bir süre daha çalışma yapılacak." demesinin ardından, AK Partili Kurtulmuş, "Büyük bir mali yükü de getiren bir durum. O da belki şimdi değil ama sonra gündeme alınıp değerlendirilebilecek bir konudur." ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
3600 çıkmaz çıkamaz zira kasada para bitti.
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