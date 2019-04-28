Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Sistem ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik fiyatı ne olacak?

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda askerlik sisteminin değişeceği öğrenilmişti. Askerlik çağında olan birçok genç de bu açıklamaların ardından sistemin nasıl işleyeceğini ve kendilerini nasıl etkileyeceğini merak etmeye başladılar. Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamaların ardından ise yeni sisteme dair yapılan çalışmalar ile ilgili detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından gelmiştir. Akar, ilk toplantısında bir şema ile taslağın ne şekilde olduğunu aktarmıştı. 2019 tek tip askerlik uygulamasıyla ilgili detaylı bilgi için TIKLAYINIZ! YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN İŞLEYECEK?



Nisan ayı içerisinde yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmaların tamamlanması ve tasarının meclise gelmesi bekleniyordu. Ancak bu çalışma nisan ayına yetişmedi. Akar tarafından yapılan açıklamada her bir ayrıntının ince ince düşünüldüğü kalıcı bir sistem inşa edilmeye çalışıldığı sonucu ortaya çıkıyor. Askerlik sistemi ile ilgili yapılan değişikliklerde gençlerin de ihtiyaçları ve yaşamları düşünülerek bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor. Akar, yasa çıktıktan sonra eksiklerin ve problemlerin olmaması için taslak üzerinde çok ince bir çalışma yürütüldüğünü de ifade ederken, bu konudaki talimatın çok daha önce Cumhurbaşkanı tarafından verildiğini de belirtti. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ve çok yakında mecliste konunun gündeme geleceğini de sözlerine ekledi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti (Özel) Yerde bulduğu cüzdanı içindeki paralarla birlikte sahibine teslim etti Jandarma komutanından özel öğrencilerle erik dalı

KALICI BİR SİSTEM İNŞA EDİLECEK



Akar’ın sözlerinde yeni sistem ile ilgili ip uçları da var. Öncelikli hedef Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapısına, etkinliğine ve saygınlığına gölge düşürmeyecek bir sistem oluşturabilmek. Bu sistemi kurarken de gençlerin eğitimlerine, yarınlarına ve mesleklerine göre bir planlama yapmak. Her sene yaklaşık 700 bin genç askerlik çağına geliyor ve bu yükümlü kaynağı belirli bir şekilde ayrılacak. Bedelli askerler, yedek astsubaylar, erbaş ve erler olarak ayrım yapılacak. Sonrasında gelen gruplandırma ise yedek subaylık ve dövizli askerlik. BEDELLİ ASKERLİK SÜREKLİ OLACAK



Sistemin en çok tartışılan konularından bir tanesi de bedelli askerlik. Günümüze kadar bedelli askerlik belirli dönemlerde çıkmakta idi. Yeni sistem ile birlikte gelmesi gereken en önemli değişiklik ise bedelli askerliğin kalıcı olması. Bir aylık temel eğitimlerini tamamlayanlar diledikleri takdirde geri kalan askerlik sürelerinin bedelini ödeyerek askerlik hizmetini tamamlamış sayılacaklar. 2019 yılı için belirlenen bedel ise 31 bin 343 TL. Bu ücret altı ayda bir memur maaşlarına yapılan zam oranında artış gösterecek. Dövizle askerlik bedeli olan 2 bin Euro ise 5 bin 113 Euro olarak güncellenecek. Bedelli askerlik için başvuranların sayısı ihtiyacın üzerinde olursa o zaman bütün başvuranlar arasında kura çekilecek ve bedelli hakkı kazananlar tespit edilecek.

1 AY TEMEL EĞİTİM



Bedelli olup olmadığına bakılmadan herkes 1 ay temel eğitim alacak. Bu temel eğitimin ardından ise lise ve altı okullardan mezun olanlar 5 ay kıtalarda askerlik hizmetini tamamlayacaklar. Bu altı ay boyunca askere belirli bir ödeme yapılacak. 6 ayın sonunda kalmak isteyenler yeteneklerine ve girdikleri sınavlardan aldıkları sonuçlara göre 6 ay daha sözleşmeli olarak görev yapacaklar. Bu altı ay boyunca maaş ödemesi yapılacak. Bu altı ayın bitiminde ise komutanları tarafından başarılı bulunanlar sözleşmeli er ve uzman erbaş olarak müracaat edebilecekler. MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARINA ŞANS



Yeni sistem ile birlikte gelen bir başka yenilik ise meslek yüksekokulu mezunu olanların da yedek astsubay olabilmesi. Askere meslek sahibi olarak gelen bu kişilerin mesleklerine devam etme şansları olacak. 2 ay temel askerlik sınıf eğitimi alınacak ve sonra kıtalarda 10 ay süreyle maaşlı görev yapabilecekler. 12 ayı tamamlayanlar isterse terhis olabilecek, isterse haklarında değerlendirmeler iyiyse, şartlar uygunsa ve gerekli sınavları geçerlerse astsubaylığa geçilebilecekler.