Yeni askerlik sisteminin detayları! 2019 tek tip askerlikte son durum Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Tek tip askerlik sistemi konusundaki çalışmalar devam ediyor. Askerlik çağına gelmiş ve gelmek üzere olanların yakından merak ettikleri yeni sistemin detayları hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıklama yapıldı. 2019 yılında askerlik sisteminin nasıl olacağı ve ne gibi değişiklikler getireceği merak edilirken Akar yeni askerlik sistemi şeması ile birlikte yedek subay ve subaylık ile ilgili detayları da aktardı. Tek tip askerlik sistemi ile değişmesi beklenen bir başka konu ise bedelli askerlik. Yerel seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bedelli askerlik ücreti ile ilgili gerekli açıklama yapılmıştı. Bedelli askerlik ücreti ve tek tip askerlik sistemi nasıl olacak? İşte bütün detaylar. 2019 yeni askerlik sistemi hakkındaki tüm detaylar için TIKLA! AA Editör Masası programında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Elindeki tablo ile yeni sistemi anlayan Akar, tek tip askerlik olarak adlandırılan sisteme dair merak edilenleri açıkladı. Bu açıklamaların ardından yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceği ve ondan da öte bedelli askerlik mevzusu en çok merak edilen konuların başında gelmeye başladı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerlik ücreti ile ilgili açıklamalara son noktayı koymuştu.

2019 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? Bedelli askerlik ücreti "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" şeklinde hesaplanacak. Bu hesaplama ile güncel bedelli askerlik ücretinin 31 bin 343 lira olması bekleniyor. Memur maaşlarında yaşanan değişime paralel olarak bedelli askerlik ücreti de her altı ayda bir güncellenecek. Bedelli askerlik tutarına göre dövizle askerlik hesaplaması yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerlik ücretinin düşüp düşmeyeceğine dair beklenti ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı; "El insaf. Burada bu kadar harcamalar yapılacak ki bu bedel ta nerelerdeydi biliyorsunuz. Düşürdük, düşürdük, düşürdük şu anda geldiği yer 5 bin avro. Bu şimdi o günün kuru üzerinden değerlendirilecek. Ücretler orada TL olarak neye tekabül ediyor, o parayı ödeyecek. Bir şöyle olsun, bir böyle olsun, böyle bir durum söz konusu olmayacak." AKAR'IN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMALARI Akar, bedelli askerlik sistemi ile yaptığı açıklamalarda şu sözleri kullandı: ‘’Üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma... Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim. Sistemde en önemli husus şunlar; Bir, yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor.

Bunların dağılımı şöyle olacak; bir bedelli askerliğe ayrılacaklar, iki yükümlü erbaş ve erler, üç yedek astsubaylık. Bu sistemde meslek yüksekokullarına karşılık, onların yaptıkları eğitime karşılık bir değer koymak adına yedek astsubaylık konuldu. Daha sonra da yedek subaylık ve diğer beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak. Bunların kurallarını, ilkelerini belirledik ve belirleyeceğiz. Bütün zamanlarda bu düzenleme devam edecek.’’ İHTİYAÇTAN FAZLA BEDELLİ BAŞVURUSU HALİNDE KURA ÇEKİLECEK Akar’ın açıklamalarına bakıldığında bedelli askerlik başvurusunun çok fazla olması durumunda kura çekimi yoluna gidileceği belli oldu. Kurada ismi çıkanlar da dahil olmak üzere bütün er ve erbaşlar bir ay temel eğitim alacaklar. Temel eğitimin bitmesinin ardından ise kurada adları çıkmış olanlar belirli bir miktar ücret ödeyerek bedelli askerliklerini tamamlamış olacaklar. 6 AY SONRA SÖZLEŞME ŞANSI Er, erbaş ve bedelli olarak seçilenler bir ay boyunca temel eğitimlerini tamamlayacaklar. Temel eğitimin ardından lise ve altı düzeyde eğitim kurumlarındanmezun olanlar beş ay daha kıta görevlerini yerine getirecekler. Toplam altı ayın sonunda er olarak askerlik yapanlara sözleşmeli asker olarak kalmak isteyip istemedikleri sorulacak. Kalmak isteyenler arasında yapılan değerlendirmelerin sonunda altı ay sözleşme yapılacak. Temel askerlik süresince yani bir ve beş ay boyunca askerlere harçlık ödemesi yapılacak. Sözleşmeli dönemde ise maaş ödenecek. Sözleşmeli altı ayın bitmesinin ardından komutanların değerlendirmesi sonucunda bu kişiler sözleşmeli er/uzman erbaş olabilecekler.

MYO MEZUNLARINA ASTSUBAYLIK ŞANSI Akar’ın konuşmasında MYO mezunları için de güzel haberler var. Akar MYO mezunları için ‘’MYO mezunlarımız yedek astsubay olacak. Madem liseden sonra iki sene tahsili var bu arkadaşımızın, o meslekte de kalmayıp yedek subay hakkı almak için, 2 yıl daha okuyarak kendine yeni bir iş buluyordu. Ama hem asıl işinden kopuyordu, hem de zaman kaybediyordu. Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma; elektrik, torna, kimya devam et diyoruz. Yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz. Bu gencimiz geldiğinde 2 ay eğitim alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Ama daha sonra gittiğinde 10 ay süre maaş alacak. 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirme uygunsa, astsubaylığa geçebilecek.’’ İfadelerini kullandı. LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALANLARA YEDEK SUBAYLIK KAPISI AÇILDI Bu değişim ile birlikte lisans ve lisansüstü eğitim alanlar için yedek subaylık kapısı açılacak. Akar’ın bu sistem ile ilgili açıklamaları ise şu şekilde; "Diğer bir özellik, lisans ve lisansüstü yedek subaylığa müracaat ettiler ama kadrolar doldu. İsterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler. Bu lisans ve lisans üzeri, meslek yüksekokulu bitiren gençler isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler. Dolayısıyla burada esnek model uygulamak suretiyle geçişler var. Herkes sonuna kadar çalışabilir, kendini geliştirebilir. Buraya gelen erbaş er ve uzman erler olduktan sonra gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız, belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem kendi içinde bütünlük içinde sürekli dönecek."