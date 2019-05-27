Yeni Askerlik Sisteminin işte avantajları

Yeni Askerlik Siteminin yasalaşmasıyla askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamlayan ve ikinci 6 aya uzatma tercihini kullanan gençlere, hem sivil yaşamlarını hem askeri hayatlarını olumlu yönde etkileyecek bazı avantajlar sağlanacak.

Yeni askerlik sistemiyle ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Sistemin yasalaşmasıyla askerlik görevinin ilk altı ayını tamamlayan ve 6 ay daha uzatmak isteyen gençlere hazırlanan yasa tasarısına göre bazı avantajlar sunulacak. Bu avantajlar ise şöyle:

Bu personel; sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subaylığa geçişte daha avantajlı olacak. Böylece bir meslek sahibi olma imkanına kavuşacak. Subaylığa kadar giden bir yol açılmış olacak.

Uzman erbaşlığa ve sözleşmeli erliğe müracaatları diğer personele nazaran 100 üzerinden 20 puan avantajlı olarak değerlendirilecek.

Halen net 2.020 TRY olan asgari ücretten az olmamak kaydıyla harçlık alacaklar. Böylece hem kendileri, hem aileleri hem de devlet açısından istihdam oluşturulmuş olacak. Ayrıca sosyal hayatlarına da katkı sağlanmış olacak.

TOKİ’de ev sahibi olmaları için öncelik tanınacak.

Hizmet borçlanmaları devlet tarafından ödenerek, sigortalı statüsünde çalışmış olacaklar.

Muhtaç asker ailelerine yardım, deniz ve şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz istifade hakları elde etmiş olacaklar.

Askerlik sistemi açısından ise profesyonel bir kadronun oluşturulmasına zemin hazırlamış olacaklar.

