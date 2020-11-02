Yeni Ay var... 2 - 8 Kasım haftalık burç yorumu (2020) Kasım'ın ilk haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm burçlarda olacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor?// Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 2 - 8 Kasım haftalık burç yorumları... 2 - 8 Kasım Haftası Haftalık Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta yeni ayın etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 2 Kasım Pazartesi haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları (2 - 8 Kasım) Bu hafta her türlü ikili ilişki ve ortaklıkta dengeler değişiyor olacak. İnsanların yapacağı ayna görevi ile yanlışlarınızı ve doğrularınızı daha iyi görebilir, ilişkilerdeki sorunları ve hataları çözmek ve düzeltmekle ilgilenebilir.

Bu hafta iş veya özel hayatınızla ilgili yeni kararlar almak yerine eskiyi düzenleme, mevcut düzeni iyileştirme, olaylara bakış açınızı değiştirerek farkındalık kazanma zamanı. İmza atmaktan, resmi işlerden kaçınmakta fayda var. İş hayatındaki ve günlük yaşamınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirirken hata yapmamaya karşı dikkatli olun. Detaylı işler, derinlemesine çalışmalar adına uygun bir zamandır. Yarım kalan işlerinizi, çözülmeyen meselelerinizi bu hafta çözebilirsiniz. Kazalara karşı dikkatli olmalı, iletişimde daha özenli ve empati odaklı olmalısınız. Bugünlerde ilişkilerde takıntı durumlarına dikkat edin. Bir fikre, bir kişiye, bir söze normalden fazla takılı kalabilirsiniz. Karşınızdaki kişilere güvenirken iki kere sorgulayın. Geçmişten kişiler, hatalarını fark ederek karşınıza gelebilir. Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları (2 - 8 Kasım) Bu hafta günlük yaşamınızda aksaklıklar, çalışma ortamında karışıklıklar artabilir. Sağlıkla ilgili belli belirsiz hassasiyetler, hafif seyreden problemler söz konusu olabilir. Bu hafta harcamalarınızda ve alacağınız hizmetlerde daha titiz ve temkinli olun. Hatalı harcamalar yapabilirsiniz.

Beraberinde plan dışı harcama gerekliliği doğan durumlar olabilir. Aşk ilişkileriyle ilgili duygularınızı anlamak veya çözümlemek daha zor olabilir. Mutluluk ve başarıyı insanlar üzerinden belirlememeye, kendi içinizde bu hisleri yaratmaya çalışmalısınız. Özgüven eksikliği, potansiyellerinizi ve fırsatlarınızı geciktirebilir. Bu hafta aşk ilişkileri, sevgililik ve flörtlerde; ebeveyn Boğalar içinse çocuklarla ilişkilerde sorun çözme, sorunlu durumlarla baş etme gündemde olabilir. Derin veya detaylı çalışma gerektiren işlerle zihni meşgul etmek zaman zaman iyi gelecektir. Merkür retro Cuma günü sonlanırken, bugüne kadarki süreçte eski dostlar ve eski sevgililer gündeme gelebilir. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları (2 - 8 Kasım) Bu hafta özel hayatınızda, ilişkilerinizde önemli değişimler ve yol ayrımları içinde olabilirsiniz. Hafta boyunca atacağınız adımlar, yapacağınız tercihler ve alacağınız kararlar yaşamınıza uzun vadeli etkiler getirecektir. Bu yüzden radikal kararlardan ve tavırlardan kaçınmakta, hata yapmamaya ekstra dikkat etmekte fayda var.

Her zaman çok düşünen ve zihinde çok konuşan siz İkizler burçları, bu hafta Cuma gününe kadarki süreçte daha çok zihinsel enerjiyi kullanabilir, zaman zaman takıntı ve panik haline sürüklenebilirsiniz. Bu durumdan kaçmak adına hobilerinize yönelmek, el veya zihin oyalayan işlerle meşgul olmak faydalı olacaktır. Aynı zamanda çocuklarla vakit geçirmek, yaşamın içindeki mutluluğu ve saflığı görebilmenize ve rahatlamanıza olanak sağlayabilir. Bu hafta yetenekleriniz ve zekanız sayesinde yeni işler ve yeni tekliflerle meşgul olabilirsiniz. Bir yatırım planı gündeminizde olabilir. Ev içindeki aletlerde arızalanmalar olabilir. Ev halkı ile ilişkilerde anlayış ve empati geliştirmeli. Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (2 - 8 Kasım) Bu hafta kararsızlık ve dikkat dağınıklıkları artabilir. Günlük yaşamınızda programınızı değiştiren durumlarla daha fazla karşılaşabilir, yarım kalan işlerinizle daha fazla meşgul olabilirsiniz. Akıl ve duygu arasında denge kurmayı, ben-sen arasında dengeyi çalıştırmanız gereken bir hafta. Fazla akılcı ve yüzeysel düşünmek, duyguları göz ardı etmenize neden olabilir.

Bu yüzden yalnızca akılla hareket etmemeli. Spiritüel çalışmalar, ibadetler, rüyalar ve bilinçaltı çalışmaları bu hafta güçlü ve dönüştürücü etkiler getirebilir. Manevi tarafınızı beslemeye, yaşam alanınızı iyileştirmeye, kısa yürüyüşleri arttırmaya çalışın. Bazı ilişkilerde fikir ayrılıkları yaşanabilir. Şartları zorlamak Cuma gününe kadar sonuç vermeyeceği için, bugüne kadar daha sakin ve sessiz kalmak faydalıdır. Haftanın ikinci yarısında iş hayatında anlaşmalar, imzalar, ortaklı işler gündeminizde olabilir. Beklediğiniz bir iş resmiyete kavuşabilir. Sezgilerin, telepatik durumlar artıyor. Genel olarak her türlü iletişimde, haberleşme kanallarında, sosyal medyada temkinli olun. Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (2 - 8 Kasım) Bu hafta ikili durumlar, kararsızlıklar ve dalgınlıklar artabilir. Özdeğer ve yeteneklerinizle, duygu ve isteklerinizle ilgili kararsızlık ve belirsizlik hissedebilirsiniz. Zorunluluklar, görevler ve sorumluluklar hafta boyunca ana gündeminiz olabilir. Aklı ve objektiviteyi ön plana koyarak hareket edebilir, zaman zaman baskın tavırlar sergileyebilir, net ve keskin ifadeler kullanabilirsiniz.

Cuma gününe kadar imza atmaktan ve yeni iş başlatmaktan kaçınmalı. Pazartesi-Çarşamba aralığında kadersel ve karmik ilişkiler, süregelen ilişkilerde sürecin değişimi söz konusu olabilir. Aynı zamanda düzenli gelir elde edeceğiniz, küçük ve alternatif işler yakalayabilirsiniz. Bugünlerde para giriş-çıkışları artıyor. Merkür, Cuma gününe kadar uzlaşma ve anlaşma zorluğu, kardeşlerle ilişkileri öne taşıyacak. Cuma gününden itibarense Merkür retrosunu bitiriyor olacak. Yaklaşık 1 aylık karmaşa hali hafta sonu son buluyor olacak. İş hayatında disiplinli davranma, çalışmalarda daha titiz olma zamanı. Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları (2 - 8 Kasım) Bu hafta yönetici gezegeniniz Cuma günü retrosunu bitiriyor. Cuma gününden sonra zihnen ve ruhen rahatlayacak olsanız da, öncesindeki günlerde kaygılara dikkat edip zihni sakin tutmaya çalışmalısınız. Bugünlerde kariyer hedeflerinizde değişiklik yapmak isteyebilir, eski bir hayalinize dönme kararı alabilirsiniz. Maddi manevi güç algınız değişiyor olacak. Kendinizi ruhen ve bedenen daha sağlıklı adına efor sarf etme zamanı. Göreceğiniz uykular işaretçi ve haberci olabilir. Başarı ve yetkinliğinizi insanlara bağlı kılmamaya özen gösterin. Aile büyükleri, patronlar ve sizin için önemli kişilerle iletişimde daha titiz olun. İş hayatınızda veya mesleğinizle ilgili konularda sizi huzursuz eden, değişim isteğini arttıran durumlar olabilir.

Bugünlerde karşınızdaki insanlardan bazılarında dengesiz, yüzeysel veya kararsız tavırlar görebilirsiniz. Bazı ilişkilerde takıntı, takılı kalma durumu yaşanabilir. Riskli yatırımlarla ilgili daha akılcı hareket etmek isteyebilirsiniz. Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları (2 - 8 Kasım) Bu hafta Venüs burcunuza geçerken, Merkür sizin burcunuzda gerilemeye başlıyor. Bu gökyüzü hareketleri ise iş ve özel hayatınızda düzen değişikliklerini getiriyor olacak. Hafta başından itibaren kararsızlık ve ikilemi arttıran durumlarla karşılaşabilirsiniz. Görüntünüze daha çok takılabilir, estetik konularla iç içe olabilirsiniz. Beğenilme, takdir edilme, hakkınızın teslim edilmesi ihtiyacı çokça artıyor olacak. Bu sebeple ilişkiler ve ortaklıklarda hak ve adalet konuları öne çıkabilir. Yaşamınızda ilahi adaletin çalıştığını görebilirsiniz. Fakat birebir ilişkilerde fikirsel veya eylemsel bir çatışma-savaş durumu da ortaya çıkabilir. Bugünlerde kimseyi yaralamamaya, kırıcı ve yaralayıcı olmamaya dikkat etmelisiniz. Çevrenize iyi gelmeye çalışmak, iyilik yapmak günün sonunda sizin daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Bazı süregelen ilişkilerdeki eksik yanlar, sorunlu alanlar bu hafta sizi daha fazla rahatsız edebilir. Beklentilerinizi bulamadığınız ilişkilerde soğuk veya yüzeysel bir tavır sergileyebilirsiniz.

Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları (2 - 8 Kasım) Bu hafta daha çok içinize dönebilir, yaratıcı çalışmalarla meşgul olabilir, geleceğinize yatırım yapabilirsiniz. Geçmişte ve bugünde yaptığınız doğru ve yanlışların sonuçlarını bu hafta yaşamınızda daha açık görebilirsiniz. Bu sayede iç dünyanızda bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizde değişimlerin olabileceği, kısıtlı insanla görüşmek isteyebileceğiniz günler. İnsanlara ve iletişime sınır koyabilirsiniz. Doğru yerde evet, doğru yerde hayır demeyi öğrenmek, öğrenmeye çalışmak gerekebilir. Cuma gününe dek tek bir bakış açısında, tek bir konuda saplanıp kalmaya karşı dikkat. Seyahatler, yurtdışı bağlantılı konular ve bankacılık işlemlerinde karışıklıklara dikkat etmelisiniz. Borç alma-verme sıkıntılı durumlar yaratabilir. Aynı zamanda kayıp ve hırsızlık durumlarına dikkat. Sosyal çevrenizi düzenleme, ilişkilerde yeni dengeler oluşturma zamanı. Araçlarla ilgili yatırım ve harcamalar olabilir. Yeni Ay'ın etkileri... Kasım Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları (2 - 8 Kasım) Bu hafta arkadaşlık ilişkilerindeki mevcut sorunları çözebilir, anlaşmazlıkları uzlaşmaya götürebilirsiniz. İleriye yönelik yeni planlamalar ve hedeflemeler içinde olabilirsiniz. Yatırımlar, satın alım kararları, araçlarla ilgili alım satım konuları öne çıkabilir. Cuma gününe kadar Merkür durağan pozisyondayken, para yönetiminde hatalara karşı dikkatli olun.

Yapacağınız anlaşmalarda, bankacılık işlemlerinde titiz davranıp, kendinizi garantiye alarak, resmi kurallarla hareket edin. Vergiler, cezalar olabilir. İş hayatında ise hareketli bir süreç söz konusu. Çalışma arkadaşlarıyla yakın ilişklier içinde olabilirsiniz. Bir aşk-arkadaşlık ilişkisi gündeme gelebilir. Sağlık alanında ise eski bir rahatsızlık nüksedebilir. Süregelen rahatsızlıklarda alternatif tedaviler uygulanabilir. Böbrekler, tansiyon ve enfeksiyonlara dikkat. Çocuklarınızın ruh hali ve motivasyonu daha dalgalı, zaman zaman fevri olabilir. İlişkilerde paylaşım halinde olmak ilerleyişi sağlayabilir. Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları (2 - 8 Kasım) Bu hafta iş hayatında ve kariyerde önemli değişimler gündeme geliyor. Büyük bir sorumluluk, önemli bir proje, toplum önünde olma veya yorucu işlerle meşguliyet gündeme gelebilir. Bilgi birikiminizi arttıracak deneyim ve çalışmalar içinde olabilirsiniz. Mükemmeliyetçi yanınız ve detaylı çalışmalarınız bu hafta meyvesini verebilir. Fakat tembellik, dağınıklık ve disiplinsizlik iş hayatında karmaşa ve sorunları getirebilir. Bazı Oğlaklar için işten çıkarılma, istifa gibi konular gündeme gelebilir. Çalıştığınız bir projenin sonuna gelebilir, bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. Görüntünüze ve estetik konulara daha çok önem verebilir, kendiniz için harcamalar yapabilirsiniz. Retrolar devam ederken radikal değişimlerden kaçınmaya gayret edin.