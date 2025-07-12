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Yeni bilimsel araştırma: Polikistik over sendromu genetik olabilir! Polikistik over sendromu olanlar dikkat: Bu kanser türünün de riskini artırıyor…

Polikistik over sendromu (PKOS), ailelerde sık görülen bir sağlık sorunu olarak biliniyor. Yeni bir araştırma, bu durumun “epigenetik hafıza” yoluyla nesilden nesile aktarılabileceğini ortaya koyarak, hastalığın kalıtsal nedenlerine ışık tuttu. Paris’te sunulan çalışma, gen aktivitesindeki epigenetik değişikliklerin PKOS riskini artırabileceğini ve bu bulgunun yeni önleme yöntemlerine kapı aralayabileceğini gösteriyor. Araştırmanın detayları haberimizde...

Yeni bilimsel araştırma: Polikistik over sendromu genetik olabilir! Polikistik over sendromu olanlar dikkat: Bu kanser türünün de riskini artırıyor…
Sedef Karatay

Bilim insanları, polikistik over sendromunun (PKOS) ailelerde sık görülmesinin ardında “epigenetik hafıza”nın neden olabileceğini ortaya koydu.

1 Temmuz’da Paris’te düzenlenen 'İnsan Üreme ve Embriyoloji' kuruluşunun 41. yıllık toplantısı’nda sunulan yeni bir çalışma, genlerin açılıp kapanma biçimindeki “bozulmaların” PKOS riskini artırabileceğini gösteriyor.

Yeni bilimsel araştırma: Polikistik over sendromu genetik olabilir! Polikistik over sendromu olanlar dikkat: Bu kanser türünün de riskini artırıyor… 1

Bu epigenetik değişiklikler, DNA’nın temel yapısını değiştirmeden gen aktivitesini etkiliyor ve nesiller arasında aktarılabiliyor.

POLİKİSTİK OVER SENDROMUNA DİKKAT!

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, PKOS’lu bireylerde yüksek tansiyon, tip 2 diyabet ve endometriyal kanser gibi ek sağlık sorunları riski artıyor. Dr. Sydney Chang, PKOS’un güçlü bir genetik bileşene sahip olduğunu belirtiyor.

Hollanda 'İkiz Aile Çalışması', özdeş ikizlerde PKOS’un çift yumurta ikizlerine kıyasla iki kat daha yaygın olduğunu göstererek, hastalığın kalıtsal olduğunu destekliyor.

Yeni bilimsel araştırma: Polikistik over sendromu genetik olabilir! Polikistik over sendromu olanlar dikkat: Bu kanser türünün de riskini artırıyor… 2

PKOS’lu bireylerin %20-40’ının annesi veya kız kardeşinde de bu durum görülüyor, ancak kalıtım modeli henüz tam olarak çözülebilmiş değil.

EPİGENETİK BULGULAR NE DİYOR?

Chongqing Tıp Üniversitesi’nden Dr. Qianshu Zhu’nun liderliğindeki çalışma, tüp bebek tedavisi gören 230 kadının döllenmemiş yumurta hücrelerini ve embriyolarını inceledi.

PKOS’lu kadınların yumurta ve embriyolarında, metabolik süreçler ve erken embriyo gelişimiyle ilgili genlerde epigenetik bozulmalar tespit edildi.

Yeni bilimsel araştırma: Polikistik over sendromu genetik olabilir! Polikistik over sendromu olanlar dikkat: Bu kanser türünün de riskini artırıyor… 3

Özellikle H3K27me3 geninde düzensiz örüntüler bulundu; bu bozulmaların yaklaşık yarısı yumurta hücrelerinde zaten mevcuttu, bu da epigenetik sinyallerin anneden embriyoya geçtiğini gösteriyor.

ÖNLEME VE TEDAVİ UYGULANABİLİR Mİ?

Araştırma, PKOS’un nesiller arası geçişini önlemek için epigenetik müdahalelerin potansiyelini ortaya koyuyor. Tüp bebek embriyolarının epigenetik yapısını değiştirerek PKOS riskinin azaltılabileceği öne sürülüyor. Ayrıca, bu bulgular embriyo seçim süreçlerini iyileştirebilir.

Yeni bilimsel araştırma: Polikistik over sendromu genetik olabilir! Polikistik over sendromu olanlar dikkat: Bu kanser türünün de riskini artırıyor… 4

Ancak Dr. Zhu, araştırmanın laboratuvar ortamıyla sınırlı olduğunu ve bulguların çocuklardaki etkisini değerlendirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Ekip, fare deneyleriyle bu etkileri araştırıyor.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Dr. Ross, “Bu yeni araştırmanın heyecan verici yanı, ailelerde PCOS ile gerçek bir genetik ilişki olduğunu desteklemesi ve PCOS'un aileler arasında bulaşmasını önlemek için erken teşhis ve müdahalelere ışık tutmasıdır” dedi.

Yeni bilimsel araştırma: Polikistik over sendromu genetik olabilir! Polikistik over sendromu olanlar dikkat: Bu kanser türünün de riskini artırıyor… 5

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