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Yeni bir parti daha geliyor! İsmi belli oldu

30.01.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı Ocakları Basın Sözcüsü Mustafa Tekerek, Osmanlı Ocakları tarafından kurulacak partinin ismini açıkladı. Partinin isminin Kurucu Genel Başkan Kadir Canpolat tarafından belirlendiğini bildiren Tekerek, partisinin isminin Ocak Partisi olacağı açıklandı.

Yeni bir parti daha geliyor! İsmi belli oldu

Yeni bir siyasi parti daha geliyor. Siyasallaşma hareketi başlattıklarını daha önceden de ifade eden Osmanlı Ocakları Basın Sözcüsü Mustafa Tekerek, kurulacak partinin adını açıkladı. Partinin isminin Kurucu Genel Başkan Kadir Canpolat tarafından belirlendiğini bildiren Tekerek, 'Ocak Partisi' adıyla parti kuracaklarını ifade etti.

"SİYASİ PARTİMİZİN KURULMASINDAKİ GAYENİN..."

Osmanlı Ocakları Basın Sözcüsü Mustafa Tekerek, yaptığı yazılı açıklamada Osmanlı Ocakları olarak siyasallaşma hareketi başlattıklarını daha önceki toplantılarda ve medyada duyurduklarını belirterek, “Osmanlı Ocakları olarak siyasi partimizin kurulmasındaki gayenin birleştirici, ayrışmadan uzak, Osmanlı’nın değerlerini ve siyasi anlayışını Türkiye Cumhuriyeti değerlerine ve ilkelerine bağlı gelişen dünya düzenine uygun siyasi bir parti oluşturmaktır” dedi.

"PARTİ PROGRAMIMIZ, İZLEYECEĞİMİZ YOL BELİRLENMİŞTİR"

“İçinde bulunulan bu siyasi süreçte halkın ayrıştırmalı bir siyaset görmenin yerine Osmanlı değerleri ve dünyaya entegre olmuş Türkiye Cumhuriyeti ışığında çözüm odaklı projeler geliştiren ve ülkemizi dünya devletleri ile yarışır hale getirmeyi amaçlayan bir siyasi parti görmek istiyor” diyen Tekerek şöyle dedi:

“İşte tam da bu yüzden 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren Osmanlı Ocakları yapılan istişareler ve kamuoyu yoklamalarının ardından Türkiye’nin birleştirici gücü olmak için siyasi partisini kurma kararı almıştır. Ülkemizde yaşayan ve dünya üzerinde kendisini Osmanlının değerleri ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ait hisseden ve bu düşünce deryasında olmanın mutluluğunu yaşayan bütün insanları bir çatı altında toplanmanın gerekliliği görülmüştür. Bu yapılanma Osmanlı Ocakları’nda başarıldığını tespit ettik. Bu gerekçelerden ve ihtiyaçtan dolayı Osmanlı Ocakları artık siyasi arenada kendi yerini almayı doğru bulmuştur. Yapılan bütün çalışmaların sonucunda partimizin tüzüğü hazırlanmış, parti programımız, izleyeceğimiz yol belirlenmiştir. Kamuoyu partimizin isminin ne olacağını sürekli bizlere soruyordu üyelerimiz ve toplumun baskısına daha fazla duyarsız kalmayarak merakları da gidermek amacı ile partimizin ismini siz değerli halkımızla paylaşma kararı aldık.”

YENİ PARTİNİN İSMİ OCAK PARTİSİ OLACAK

Osmanlı Ocakları'nın kuracağı partinin isminin Kurucu Genel Başkan Kadir Canpolat tarafından belirlendiğini bildiren Tekerek, “Partinin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz. Umarım güzel hizmetlerde ve bu ülkenin vatandaşlarının bir arada ayrıştırmadan yaşayabileceği güzel bir siyasi ortam oluşturacak ve yolumuza böyle devam edeceğiz. Neden mi? Ocak Partisi, ocağın mukaddesi yatına inanıyoruz. Ocağı tüten her bir hanenin, çadırın, evin mutlu olacağını biliyoruz. Ocak demek birleşilen yer demektir. İnsanlarımızı birleştirecek ve bu uğurda çaba göstereceğiz. Ocak Partimize bütün insanlarımızı bekliyoruz. Yeter ki bu ülke aleyhinde çalışmalar yürütülmesin, bildiğiniz gibi ocaklar el alınıp el verilen yerlerdir. Tekrar belirtiyorum ki her şey ülkemiz ve milletimizin refah ve güzel yaşamı için. Kapımız her kesimden ve her görüşten insanlara açıktır. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Allah’ım çıktığımız bu kutlu yolda milletimize hayırlı faaliyetlerde yer bulma imkanı sağlasın” dedi.

Kaynak: İHA

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