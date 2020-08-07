Yeni BMW 5 serisi Türkiye'ye geliyor! İşte Yeni BMW 5 serisinin Türkiye fiyatı

BMW 5 serisi, geçtiğimiz Mayıs BMW'nin yaptığı resmi duyuru ile birlikte yenilenmiş ve görücüye çıkmıştı. Aradan geçen yaklaşık 3 ayın ardından BMW 5 serisi, Türkiye asfaltlarıyla buluşmak için gün sayıyor.
BMW 5 Serisi'nin özelliklerinden bahsetmeden geçmek olmaz. BMW 5 Serisi, pek çok özelliği beraberinde getiriyor. Farklı donanım seçenekleri ile gelen seride Adaptif LED Farlar, Apple Carplay, Android Auto ve Alarm Sistemi standart olarak sunuluyor. Special Edition, Luxury Line ve M Sport donanım seçeneklerinde ise sürücüleri çok daha yenilikçi özellikler bekliyor. Örneğin; Special Edition paketinde BMW Live Cockpit Professional paketi, kablosuz şarj sistemi ve Harman/Kardon ses sistemi yer alıyor.
İç mekanda ise 10.25 inçlik ekran standart olarak sunuluyor. Ancak burada da BMW tarafından tüketicilere bir opsiyon tanınıyor ve bu ekran 12.3 inçlik bilgi ve eğlence ekranına yükseltilebiliyor. Gösterge paneli ve çevresi de serinin makyaj operasyonundan nasibini almış. Otomobil hakkında derinlemesine bilgi sağlayan bu panel, Apple CarPlay ve Android Auto ile de son derece uyumlu.
Güvenlik tarafında ise şerit takip uyarısı ve park asistanı BMW 5 serisinde bulunuyor. Otomobillerin 50 metre boyunca otonom bir şekilde hareket etmesini sağlayan geri sürüş asistanı ise yine BMW 5 serisine eklenmiş durumda. Şimdi biraz da 2020 BMW 5 Serisi'nin kaputunun altına inelim ve motor seçeneklerinden bahsedelim.
BMW 5 serisi, Türkiye'ye üç farklı motor seçeneği ile gelecek. Bu motorlar ise şöyle:
520i'nin fiyatı 656.200 TL'den başlıyor. Dört çekişli hibrit 530i xDrive için ise en düşük fiyat 979.600 TL. Serinin son modeli dizel motorlu 520d xDrive ise 955.100 TL'den başlamakta. Donanım paketinizi yükseltmek isterseniz fiyatlar daha da katlanıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum