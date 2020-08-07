Yeni BMW 5 serisi Türkiye'ye geliyor! İşte Yeni BMW 5 serisinin Türkiye fiyatı

BMW 5 serisi, geçtiğimiz Mayıs BMW'nin yaptığı resmi duyuru ile birlikte yenilenmiş ve görücüye çıkmıştı. Aradan geçen yaklaşık 3 ayın ardından BMW 5 serisi, Türkiye asfaltlarıyla buluşmak için gün sayıyor.

YENİ BMW 5 SERİSİ ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

BMW 5 Serisi'nin özelliklerinden bahsetmeden geçmek olmaz. BMW 5 Serisi, pek çok özelliği beraberinde getiriyor. Farklı donanım seçenekleri ile gelen seride Adaptif LED Farlar, Apple Carplay, Android Auto ve Alarm Sistemi standart olarak sunuluyor. Special Edition, Luxury Line ve M Sport donanım seçeneklerinde ise sürücüleri çok daha yenilikçi özellikler bekliyor. Örneğin; Special Edition paketinde BMW Live Cockpit Professional paketi, kablosuz şarj sistemi ve Harman/Kardon ses sistemi yer alıyor.

İÇ MEKAN

İç mekanda ise 10.25 inçlik ekran standart olarak sunuluyor. Ancak burada da BMW tarafından tüketicilere bir opsiyon tanınıyor ve bu ekran 12.3 inçlik bilgi ve eğlence ekranına yükseltilebiliyor. Gösterge paneli ve çevresi de serinin makyaj operasyonundan nasibini almış. Otomobil hakkında derinlemesine bilgi sağlayan bu panel, Apple CarPlay ve Android Auto ile de son derece uyumlu.