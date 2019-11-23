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Yeni Delhi'de öğrencilerin "yurt ücretlerine zam" protestosu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 19:04 | Son Güncelleme

Yeni Delhi'de öğrencilerin "yurt ücretlerine zam" protestosu sürüyor

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yurt ücretlerine yapılan zammın geri alınmasını isteyen öğrencilerin protestosu devam ediyor.

Öğrenciler, akademisyenler, aktivistler ve vatandaşlardan oluşan yüzlerce kişilik grup, Jawaharlal Nehru Üniversitesinin (JNU) yurt ücretlerinde yaptığı artışa tepki göstermek amacıyla Mandi House bölgesinden Parlamento binasına yürüdü.

Çok sayıda güvenlik görevlisinin eşlik ettiği yürüyüşte göstericiler, "Eğitim hakkın için mücadele et", "Dövüşmeye devam et" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Muhammed Asif Han, JNU'da yüksek lisans öğrencisi olduğunu belirterek, "Mekanlarımızı geri alacağız." dedi.

Üniversite yönetimi, tek kişilik oda bedelini aylık 20 rupiden 600 rupiye, çift kişilik oda bedelini aylık 10 rupiden 300 rupiye yükseltmiş, depozitoyu da iki katından fazla artırmıştı.

3 haftayı aşkın bir süredir üniversitenin zam kararını protesto eden öğrenciler, milletvekillerinden destek istiyor.

18 Kasım'da Parlamento binasına doğru yürüyüşe geçen öğrencilerle polis arasında arbede yaşanmıştı.

Yüzlerce öğrenci, iki hafta önce de üniversitedeki mezuniyet töreni sırasında polisle çatışmaya girmişti.

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