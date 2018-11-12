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Yeni Delhi'deki hava kirliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:36 | Son Güncelleme

Hava kirliliği insan sağlığı için üst sınır kabul edilen limitin 50 katına çıktı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle şehri kaplayan koyu gri sis tabakası her geçen gün artıyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Hindistan'da "Işık Bayramı" olarak da bilinen "Diwali Festivali"nin bitmesiyle başkent Yeni Delhi'de artan hava kirliliği halk arasında endişeye neden olurken, uzmanlar çocukların hava kirliliğine bağlı hastalıklardan korunması konusunda uyarı yaptı.

Kentte zaten var olan hava kirliliği seviyesinin bayram kutlamalarında kullanılan havai fişekler nedeniyle daha da kötüleştiği bildirildi.

Hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından insan sağlığı için üst sınır kabul edilen limitin 50 katına çıktığı ifade edildi.

Hava Kalitesi İndeksine göre, kentteki hava kirliliği seviyesi "çok kötü" olarak kaydedildi. Kentin hava kirliliği düzeyi "tehlikeli" kategorisine yerleşti.

Yoğun hava kirliliği nedeniyle trafikteki görüş mesafesinin azaldığı belirtildi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, yoğun hava kirliliğini önlemek için havai fişek kullanımına günde sadece 2 saat ile sınırlama getirmişti.

Kent sakinlerini mümkün olduğunca kapalı yerlerde kalmaları konusunda uyaran yetkililer, şehirdeki inşaat faaliyetlerini durdurmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
hava kirliliği Hindistan Yeni Delhi

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