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Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldürdü! Cani anne hakkında flaş karar

20.01.2021 20:12 | Son Güncelleme:
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Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldürdü! Cani anne hakkında flaş karar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren 3 çocuk annesi kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk annesi olan M.T. (29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı.

BEBEĞİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evininde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede kanaması olduğu için tedavi altına alınan M.T., tedavisi sonrasında emniyete götürüldü.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis merkezinde ifadesi alınan M.T., işlemleri sonrasında sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine sevk edildi. (İHA)


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