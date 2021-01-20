Kadıköy'de yaşlı kadına şiddette flaş karar! Bakıcıya ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri

Emniyette ifade veren şüpheli Rano R., 2020 yılının Ağustos ayında Türkiye'ye giriş yaptığını, ikamet için yaptığı iznin henüz sonuçlanmadığını ve iyi derecede Türkçe bildiğini söyledi. Rano R., geçtiğimiz Aralık ayında F.K. isimli yaşlı kadına bakıcılık yapmaya başladığını belirterek, "Bu adreste yatılı olarak kalıyordum. F.K.'ya bakıcılık yaptığım sürede ona hiç kötü davranmadım. F.K. bazen bana şaka amaçlı kötü konuşurdu, bazen bana eline geçirdiği eşyaları fırlatırdı. Bazen de bana bastonuyla vururdu. İstediklerini yapardım ve yaşlı olduğundan dolayı tepki göstermezdim" dedi.

Rano R., emniyet ifadesini şu şekilde sürdürdü:

"F.K.'nin ablası A.K. her gün F.K. ile görüşür, benim ona iyi bakıp bakmadığımı sorardı. F.K. da bazen 'Bana iyi bakıyor' bazen de 'Bana yemek vermedi bu' diyerek tutarsız tavırlar sergilerdi. 31 Aralık'ta işim olduğu için izin aldım, yerime de Nigora isimli bakıcı arkadaşımın geleceğini söyledim. Onlar da kabul etti, 4 gün boyunca Nigora bakıcılık yaptı. Bana göstermiş olduğunuz videonun Nigora evdeyken çekildiğini düşünüyorum."