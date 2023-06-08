YENİ DÖNEMİN İLK MGK TOPLANTISI: 8 Haziran 2023 MGK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte ele alınacak konular...

MGK toplantısı ile ilgili araştırmalar 8 Haziran 2023 Perşembe günü hız kazandı. Yeni dönemin ilk Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. MGK Toplantısı'nda Suriye ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da dahil olmak üzere mültecilerin gönderilmesi, sınır güvenliği ve İsveç’in NATO üyeliği başvurusu ile bölgesel ve ulusal güvenlik konularının masaya yatırılması bekleniyor. İşte MGK toplantısı ile ilgili merak edilenler...

MGK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MGK Toplantısı bugün (8 Haziran 2023 Perşembe) yapılacak.

MGK TOPLANTISI'NA KATILACAK İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan MGK Toplantısı'na katılacak isimler şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları.

Öte yandan daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olarak katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı Vekili sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda bulunacak.

MGK TOPLANTISI KONULARI NELER?

MGK Toplantısı'nda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ile stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetler de toplantıda görüşülecek. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların MGK Toplantısı'nda ele alınması planlanıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dair gelişmeler de dahil Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının da ele alınması bekleniyor.

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

Son dönemde İsveç'ten Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç'in NATO üyeliği başvurusu kapsamında gelinen son durumun da toplantıda ele alınacağı düşünülüyor.

