HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeni dönemin kapısı aralandı! Bu görüntü tarih oluyor

Yeni dönemin kapısı aralandı! Bu görüntü tarih oluyor

17.06.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon, kasiyersiz alışveriş teknolojisini ilk kez tam boyutlu bir markete getiriyor. "Just Walk Out" teknolojisinin kullanıldığı mağaza, kasa kuyruğunu tarihe karıştırarak, alışveriş yapanların kasaya ödeme yapmadan dışarı çıkmasını sağlıyor. Peki Amazon bunu nasıl yapıyor?

Yeni dönemin kapısı aralandı! Bu görüntü tarih oluyor

Amazon, kasiyersiz Just Walk Out teknolojisinin ilk kez tam kapsamlı bir markete geldiğini duyurdu. Amazon’dan yapılan açıklamaya göre, mağaza müşterilerin uzun kasa kuyruklarından kurtulması için Just Walk Out teknolojisini oluşturan bir dizi kamera ve sensörle donatıldı.

JUST WALK OUT'TA ÜRÜNLERİ SEPETE EKLEYİP ÇIKABİLİYORLAR

Just Walk Out teknolojisinde müşterilerin raftan aldıkları her şey otomatik olarak sanal sepetlerine eklenirken, rafa bıraktıkları her şey de otomatik olarak sanal sepetlerinden çıkartılıyor. Alışverişi tamamlayıp mağazadan çıktıklarında ise sepetlerindeki ürünler için otomatik olarak faturalandırılıyorlar ve kendilerine dijital olarak bir makbuz gönderiliyor. Yani kasaya ödeme yapmak gerekmiyor. Sadece ürünleri sepete atıp dışarı çıkmak yeterli oluyor.

İÇERİ GİRMENİN ÜÇ FARKLI YOLU VAR

Just Walk Out'u kullanıp alışveriş yapmak isteyenler Amazon uygulamasında bir QR kodu tarayarak, Amazon hesabıyla bağlantılı bir kredi kartı veya banka kartını takarak veya avuçlarını taratarak mağazaya girebiliyor.

Amazon

Ancak Amazon, müşterilerin Washington'daki yeni mağazaya geldiklerinde bir ödeme seçeneği seçmelerinin isteneceğini ve isteyen müşteriler için geleneksel ödeme seçeneklerinin de mevcut olacağını söylüyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyorAmazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyor

AMAZON'UN ON DÖRDÜNCÜ MAĞAZASI

Yeni mağaza, 17 Haziran'da Washington eyaletinde bağlı Bellevue kentinde Amazon'un ABD'deki on dördüncü Fresh mağazası olacak. Mağaza açılışının ardından her gün sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm müşterilere açık olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu! İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu!
Ünlü seriyi bu yıl beklemeyin!Ünlü seriyi bu yıl beklemeyin!
Anahtar Kelimeler:
Amazon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek

Görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Çarpıcı iddia: Aşı sonrası metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı

Çarpıcı iddia: Aşı sonrası metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Annesinden sonra kızı da paylaştı!

Annesinden sonra kızı da paylaştı!

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.