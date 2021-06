Yeni dönemin kapısı aralandı! Bu görüntü tarih oluyor

Amazon, kasiyersiz Just Walk Out teknolojisinin ilk kez tam kapsamlı bir markete geldiğini duyurdu. Amazon’dan yapılan açıklamaya göre, mağaza müşterilerin uzun kasa kuyruklarından kurtulması için Just Walk Out teknolojisini oluşturan bir dizi kamera ve sensörle donatıldı.

JUST WALK OUT'TA ÜRÜNLERİ SEPETE EKLEYİP ÇIKABİLİYORLAR

Just Walk Out teknolojisinde müşterilerin raftan aldıkları her şey otomatik olarak sanal sepetlerine eklenirken, rafa bıraktıkları her şey de otomatik olarak sanal sepetlerinden çıkartılıyor. Alışverişi tamamlayıp mağazadan çıktıklarında ise sepetlerindeki ürünler için otomatik olarak faturalandırılıyorlar ve kendilerine dijital olarak bir makbuz gönderiliyor. Yani kasaya ödeme yapmak gerekmiyor. Sadece ürünleri sepete atıp dışarı çıkmak yeterli oluyor.

İÇERİ GİRMENİN ÜÇ FARKLI YOLU VAR

Just Walk Out'u kullanıp alışveriş yapmak isteyenler Amazon uygulamasında bir QR kodu tarayarak, Amazon hesabıyla bağlantılı bir kredi kartı veya banka kartını takarak veya avuçlarını taratarak mağazaya girebiliyor.

Ancak Amazon, müşterilerin Washington'daki yeni mağazaya geldiklerinde bir ödeme seçeneği seçmelerinin isteneceğini ve isteyen müşteriler için geleneksel ödeme seçeneklerinin de mevcut olacağını söylüyor.

AMAZON'UN ON DÖRDÜNCÜ MAĞAZASI

Yeni mağaza, 17 Haziran'da Washington eyaletinde bağlı Bellevue kentinde Amazon'un ABD'deki on dördüncü Fresh mağazası olacak. Mağaza açılışının ardından her gün sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm müşterilere açık olacak.