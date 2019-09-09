Sakarya, Zonguldak, Bolu, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Bartın'da, yeni eğitim-öğretim yılı başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi. Sakarya'da Arifiye Hacıköy İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Nayir, ülkelerin sahip olmak istedikleri en büyük değerin mutlaka iyi eğitilmiş insan gücü olduğunu vurgulayarak, "Geçmişe baktığımızda görüyoruz ki İkinci Dünya Savaşı sonrasında yerle bir olmuş, şehirleri bombalanmış, üretim tesisleri yerle bir edilmiş Almanya ve Japonya, iyi yetişmiş insan gücü sayesinde çok kısa zamanda dünyanın liderliğine tekrar oturabildi. Bizlerin ihtiyaç duyduğu da bu. İyi yetişmiş insan gücünün bu coğrafyada bizler için en vazgeçilmez unsur olduğunun farkındayız. Eğitimde başarılı olmak zorundayız. Bu başarı da tek taraflı olarak gerçekleşmeyecek, eğitimde paydaş olan herkes bu işin içerisinde var olduğunu bilecek." diye konuştu.

Hacıköy İlkokulu öğrencilerinin şiir okuması ve halk oyunları gösterisi sunmasının ardından protokol üyeleri, sınıflara girerek öğrencilere kitap ve kalem hediye etti. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarını ve Öğrenme Süreçlerini Geliştirme Daire Başkanı Oğuzhan Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. - Zonguldak Zonguldak Kapuz İlkokulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim yılının başarılı geçmesini dileyerek, "Çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe ve hayata hazırlayacağız. Donanımlı bir birey olarak da okullarımızdan uğurlamış olacağız." dedi. Konuşmanın ardından Vali Bektaş ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilere kitap dağıttı. Törene, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

- Bolu Bolu'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Anıt Park'ta tören düzenlendi. Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bolu Koç İlkokulu'nda devam eden törende, Vali Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Tepe, günün anlam ve önemini ifade eden konuşmalar yaptı. Daha sonra öğrenciler tarafından halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi. - Kocaeli Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1980 yılında mezun olduğu Derince Turgut Reis İlkokulu'nda yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Programda Büyükakın, sınıf öğretmeni Hatice Tunay ile bir araya geldi. Sınıf öğretmeni Tunay'ın elini öpen Büyükakın, eski okul günleriyle ilgili öğretmeniyle sohbet etti. Törende konuşan Büyükakın, eğitimle büyüyeceklerini belirterek, yıllar önce küllerinden yeniden doğan Cumhuriyete, yeni nesiller yetiştireceklerini kaydetti.

Gençlere imkanlar sağlayarak onları geleceğe hazırlayacaklarını ifade eden Büyükakın, "Ülkemiz bugün çok güçlü bir yere geldi. Türkiye'nin artık 2023, 2053 ve 2071 gibi yeni hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için yapmamız gereken tek bir şey var. Burada gördüğünüz gençlere yatırım yapmak. Gençlerimize yatırım yaparak onlara daha güzel bir gelecek sunmak için çalışıyoruz." diye konuştu. Konuşmanın ardından eski sınıf öğretmeni Tunay, öğrencisi Büyükakın'a 1979/1980 eğitim öğretim yılına ait temsili mezuniyet belgesini teslim etti. Öğretmeni Tunay'a çiçek takdim eden Büyükakın, ardından öğretmeniyle ilk ders zilini çaldı. - Karabük Karabük'te, yeni eğitim-öğretim yılı başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Karabük Valisi Fuat Gürel ve beraberindekiler, Yunus Emre İlkokulu'nda düzenlenen törende, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileyerek öğrencilere okul kitaplarını dağıttı. Vali Gürel, burada yaptığı konuşmada, çocukların iyi birer insan olarak yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Öğrencilere verilen eğitimle kültürel altyapı oluşturulduğunu belirten Gürel, "Öğrencileri sadece derse yönlendirip belli kalıplar içerisinde yetiştirmemiz çok da yeterli olmayacaktır. Onların yeteneklerini ortaya çıkarmamız gerekiyor. Biraz daha gayret sarf etmemiz gerekir." dedi. Konuşmanın ardından Karabük AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, okul müdürü Recep Türkoğlu'na ilk yardım çantası verdi. Törene, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mustafa Karlıtepe, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - Bartın Bartın'da, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Bartın Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya, burada yaptığı konuşmada, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda bir yandan muasır medeniyet seviyesi üzerine çıkma hedefiyle eğitim hedeflerinin belirlendiğini ve bu hedeflere giden yol haritasının da ortaya konulduğunu söyledi.

Eğitim vizyonunda tanımlandığı üzere çocukların yaşayacakları çağın becerileriyle donatılması gerektiğini vurgulayan Derekaya, "Eğitim vizyonu, dünyaya uyum sağlarken dünyadan kopmamaya, akademik becerilerin yanında sanatsal ve sportif açıdan da başarılı olmaya önem vermektedir. Eğitim vizyonumuzun bileşenlerini uygulamak üzere birçok çalışma yapılmaktadır. Bunlardan bazıları bu yıl uygulama konulacak olan tasarım beceri atölyeleri, müzeler ve okul dışı öğrenme imkanları, okul profili değerlendirme, mesleki ve teknik eğitimde sektörle yapılan iş birliği çalışmalarıdır." Bartın Valisi Sinan Güner de eğitim-öğretim hayatında aslında en ağır görevin velilere düştüğünü belirterek, onlardan okul idarecileriyle, öğretmenlerle, diğer velilerle ve öğrencilerle diyaloglarını aktif tutmalarını istedi. İnönü Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi sunduğu törende protokol üyeleri, sınıflara girerek öğrencilere kitaplarını dağıttı. Törene, Belediye Başkanı Cemal Akın, Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ile daire müdürleri katıldı.