Yeni ilişkiler kapıda... Akrep burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında akrep burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Şubat aylık burçlarda akrep burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Akrep Burcu Şubat aylık burç yorumu...

AKREP BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 21 Kasım)

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar zihniniz daha yoğun ve karmaşık çalışabilir. Konulara, olaylara ve kişilere dair daha fazla varsayım, şüphe ve bazen paranoya içerisinde olabilirsiniz. Bu tarihe kadar zihne düşen her fikrin peşinden sürüklenmemeye, zihnin esiri olmak yerine yönetmeye çalışmalısınız. Korkularınızla yüzleşerek mental bir rahatlama yaşayabilirsiniz.