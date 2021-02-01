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Yeni ilişkiler kapıda... Akrep burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)

fadoncu fadoncu 01.02.2021 07:04 | Son Güncelleme:
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Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunu 2021 Şubat ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Merkür retrosu akrep burçlarını nasıl etkileyecek? Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... İşte Akrep Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu...

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında akrep burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Şubat aylık burçlarda akrep burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Akrep Burcu Şubat aylık burç yorumu...

Akrep burcu yıllık yorum 2021... Akreplerin 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Akrep burcunu 2021'de neler bekliyor?Akrep burcu yıllık yorum 2021... Akreplerin 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Akrep burcunu 2021'de neler bekliyor?

AKREP BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 21 Kasım)

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar zihniniz daha yoğun ve karmaşık çalışabilir. Konulara, olaylara ve kişilere dair daha fazla varsayım, şüphe ve bazen paranoya içerisinde olabilirsiniz. Bu tarihe kadar zihne düşen her fikrin peşinden sürüklenmemeye, zihnin esiri olmak yerine yönetmeye çalışmalısınız. Korkularınızla yüzleşerek mental bir rahatlama yaşayabilirsiniz.

1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Aile içinde, ev içindeki enerji mutluluk ve huzurunuzu daha fazla belirliyor olacak. Sevdiklerinize daha tutkuyla bağlanabilir, fedakarlıklar yapabilir, onlarla her anlamda bütün olmaya daha çok önem verebilirsiniz. Sessiz gerilimler, pasif agresif tavırlar veya iğneleyici laflar ise bu süreçte daha rahatsız edici olacaktır. Ev halkıyla yaşanan sorunlarda çözümcü olmaya, açık iletişim kurmaya çalışmalısınız.

11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında iş hayatınızda bir süreç kapanabilir, yeni bir süreç başlayabilir. Yepyeni bir proje, yepyeni bir iş teklifi gündeminizde olabilir. Var olan rutininizin dışına çıkacağınız, akılcı riskler almak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz. Aile üyelerinin ve ev halkının yaşamında oluşan yeni gündemler sizin rutinlerinizi etkileyebilir.

17 Şubatta Satürn ve Uranüs arasında sert açı gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınızı temelden değiştirecek gündemler öne çıkıyor. Taşınma, ev alım-satımları, evlilik ve boşanma, partnerle aynı eve çıkma, ev arkadaşınızın değişimi gibi önemli etkilere sahip değişimler içerisinde olabilirsiniz. Aile üyelerinin sağlığı adına destekler alınabilir. Uzak akrabalardan haberler gelebilir. Hırsızlık, kayıp ve çalıntı durumlarına karşı bu tarih ve civarında temkinli olun.

18 Şubatta Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında iç huzura, mutluluğa odaklanacaksınız. Kasvetli ve karmaşık, stresli zamanlar yavaş yavaş geride kalacak. Yaşamın farklı alanlarında, küçük sürprizlerle karşılaşabilir, hayata daha hevesle yaklaşabilirsiniz.

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