Yeni İngiltere Kralı 3. Charles'tan ilk açıklama! İngiliz halkına seslendi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesi sonrası, oğlu yeni İngiltere Kralı 3. Charles, İngiliz halkına sesleniş konuşması yaptı.

Kral 3. Charles'ın açıklamalarından satır başları:



"70 sene boyunca annem Kraliçe, pek çok devlete liderlik etti. Annemin anısına saygı gösterirken, hizmete adadığı ömrünü onurlandırıyorum.

İngiliz milletler topluluğuna şöyle bir söz verdi, 'Hayatım kısa ya da uzun olsun hayatımın tamamını sizlere adayacağım' dedi ve hayatını bu söz tanımladı.

WİLLİAM, GALLER PRENSİ OLDU

Oğlum William Cornwell dükü olarak benim yerimi alacak. Bugün kendisini Galler Prensi ilan ediyorum.

Diğer oğlum Harry ve eşi Meghan'a olan sevgimi de buradan ifade ediyorum."

