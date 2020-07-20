Yeni iPad Air modeli selefinden daha ucuz olacak

Dolayısıyla iPhone ve iPad modellerinde gördüğümüz yongaları artık Mac modellerinde de görmeye başlayacağız.

Bu akıllara şu soruyu getirebilir. Mac modelleri ARM tabanlı işlemcilere geçtiğinde iPad serisi rafa mı kaldırılacak? Elbette hayır. Hatta Apple yeni iPad Air ile fiyatı biraz daha düşürerek iPad kullanımını arttırmayı amaçlıyor.

2020 İPAD AİR DAHA UCUZ OLACAK

Apple’a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre 2020 yılında tanıtılacak olan iPad Air modelinde A13 Bionic yonga seti kullanılacak. Hatırlanacağı üzere 2019’da A12 Bionic ile gelen iPad Air fiyatı 500 dolar civarındaydı. Bu açıdan bakınca 2020 model iPad Air’ın da aynı etikete sahip olması beklenebilir.

Lakin umulanın aksine 2020 model iPad Air’in fiyatı selefinden çok daha ucuz olacak. Sızdırılan bilgiler fiyatın 400 ya da 450 dolar olacağı yönünde.

NEDENİ SATIŞ ORANLARI

Apple’ın yeni iPad modelinin fiyatını uygun tutmasının sebebi ise satış oranlarını biraz daha arttırmak. Malum Macbook modellerinde de ARM tabanlı yonga setlerine geçilmesi ister istemez iPad satışlarını düşürebilir. Apple fiyat kırarak iPad satışlarını belli bir seviyenin üzerinde tutmak istiyor.

Bol GB’li bilgi yarışması

