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Yeni iPad Air özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.09.2020 08:41 | Son Güncelleme

Yeni iPad Air özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilenler burada. Bakalım yeni iPad Air almaya değer mi?

Yeni iPad Air özellikleri ve fiyatı

Apple Time Flies etkinliği geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Yeni Ipad Air tanıtılan ürünler arasında. Yeni Ipad Air’ ın özellikleri ve fiyatı nedir ? Yeni Ipad Air’ ın önceki ürünlerden farkı ne ? Neden Ipad Air 2020? gibi merak edilen soruların cevaplarını araştırdık.

YENİ İPAD AİR ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

15 Eylül 2020’de yapılan Apple Time Flies etkinliğinde tanıtımı yapılan ürünlerden biri de Yeni Ipad Air’dı. 1,5 milyon kişinin canlı izlediği tanıtımda diğer ürünlerin yanında Yeni İpad Air oldukça heyecan uyandırdı. Yeni İpad Air için en önemli cümle ise ‘ bir bilgisayardan beklediğiniz her şeyi ve beklemediğiniz birçok inanılmaz şeyi de yapabilirsiniz.’ Şimdi özelliklerine hep beraber göz atalım.

2020 iPAD AİR’IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple tanıtımında açıklanan fiyatlarla paralel olarak orta segment bir İpad hem de bilgisayar olarak kullanabileceğiniz bir İpad almak istiyorsanız Yeni İpad Air’ ın özelliklerine göz gezdirin.

Yeni İpad Air’ın dikkat çekici çok sayıda özelliği var ama en çok merak uyandıranları hemen detaylandıralım...

iPAD AİR EKRAN TASARIMI

True Tone ile P3 geniş renk yelpazesi ve 10.9 inç Liquid Retina ile donatılmış tam ekran tasarımı dikkat çekiyor. Ekran tasarımında şıklık da önemsenmiş. Farklı aksesuarlarla uyum konusunda da çok iyi. Magic Keyboard ya da Smart Keyboard ile uyumlu. Apple Pencil, hem de 2.Nesil uyum sayesinde not almak, işleri düzenlemek artık çok daha kolay.

iPAD AİR NE KADAR HIZLI?

İphone 12 de olması planlanan A14 Bionic Çip Yeni İpad Air’da en dikkat çeken detay. Yüksek performanslı ve az ısınıyor. En güçlü Mobil işlemcilerden biri olarak gösteriliyor. Önceki nesil işlemcilere göre %40 çok daha hızlı. Ancak en önemli gelişmiş teknolojisi Yapay Zeka.

iPAD AİR YAPAY ZEKA

Yapay zeka konusunda %70 oranında bir artış ile karşımıza çıkıyor Yeni İpad Air. Bulanık fotoğrafları düzenleme, sizi tanıma ve önerileri buna uygun sunma gibi birçok özelliği görüyoruz. 4K videolar çekebilir ayrıca yine bunları Yeni İpad Air’ da düzenleyebiliriz. 4K videolar demişken kameralara hemen göz atalım.

iPAD AİR KAMERALARI

Arka kamera; Foxus Pixels özelliğine sahip ve 12 Mp. çözünürlük. f/1,8 diyaframa sahip. Akıllı HDR videolar çekebilen ve 4K / 60 FPS video kaydı gerçekleştirebilen bir kamera. Ayrıca 8mp çözünürlüğünde fotoğraflar da çekebiliyoruz.
Ön kamera; f/2.2 diyaframa sahip. Yüksek kalitede görüntülü arama için kullanabileceğimiz 7mp FaceTime Hd kamera özelliği mevcut.
Video çekmek ve görüntülü görüşmek için çift mikrofon ve stereo hoparlörler de var.

iPAD AİR BATARYA DURUMU

20 W USB-C güç adaptörü ve USB-C Şarj Kablosu (1 metre) kutunun içinden çıkanlar. Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar internette gezinme veya video izleme sunabiliyor.

iPAD AİR TOUCH iD

Uyanırken kolaylık. Üst düğmeye entegre edilmiş Touch Id ile ürünümüze güvenlikli ve rahat erişim imkanımız mevcut.

2020 iPAD AİR RENKLER

Uzay grisi
Gümüş
Yeşil
Gök mavisi
Roze altın

YENİ İPAD AİR FİYATI

Uygun fiyatı ile profosyonel işler yapmak için Yeni İpad Air için 4 farklı fiyat seçeneği mevcut.

64 GB depolama alanı ve sadece Wi-Fi desteği seçersek 5799 TL. Aynı depolama alanını 4g+Wi-Fi desteği ile tercih edersek 6999 TL.
Diğer depolama alanı 256 GB. Bu depolama alanında sadece Wi-Fi desteğini alacağız diyorsak ödeyeceğimiz miktar 7199 TL. Diğer seçenek Wi-Fi+4G desteği 256 GB depolama alanında 8399 TL üzerinden satışa sunuluyor.


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