Yeni iPad Air özellikleri ve fiyatı

Apple Time Flies etkinliği geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Yeni Ipad Air tanıtılan ürünler arasında. Yeni Ipad Air’ ın özellikleri ve fiyatı nedir ? Yeni Ipad Air’ ın önceki ürünlerden farkı ne ? Neden Ipad Air 2020? gibi merak edilen soruların cevaplarını araştırdık.

YENİ İPAD AİR ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

15 Eylül 2020’de yapılan Apple Time Flies etkinliğinde tanıtımı yapılan ürünlerden biri de Yeni Ipad Air’dı. 1,5 milyon kişinin canlı izlediği tanıtımda diğer ürünlerin yanında Yeni İpad Air oldukça heyecan uyandırdı. Yeni İpad Air için en önemli cümle ise ‘ bir bilgisayardan beklediğiniz her şeyi ve beklemediğiniz birçok inanılmaz şeyi de yapabilirsiniz.’ Şimdi özelliklerine hep beraber göz atalım.

2020 iPAD AİR’IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple tanıtımında açıklanan fiyatlarla paralel olarak orta segment bir İpad hem de bilgisayar olarak kullanabileceğiniz bir İpad almak istiyorsanız Yeni İpad Air’ ın özelliklerine göz gezdirin.

Yeni İpad Air’ın dikkat çekici çok sayıda özelliği var ama en çok merak uyandıranları hemen detaylandıralım...

iPAD AİR EKRAN TASARIMI

True Tone ile P3 geniş renk yelpazesi ve 10.9 inç Liquid Retina ile donatılmış tam ekran tasarımı dikkat çekiyor. Ekran tasarımında şıklık da önemsenmiş. Farklı aksesuarlarla uyum konusunda da çok iyi. Magic Keyboard ya da Smart Keyboard ile uyumlu. Apple Pencil, hem de 2.Nesil uyum sayesinde not almak, işleri düzenlemek artık çok daha kolay.