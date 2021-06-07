HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeni iPad Pro için ortaya çıkan kablosuz şarj özelliği sızıntısı

Yeni iPad Pro için ortaya çıkan kablosuz şarj özelliği sızıntısı

07.06.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple’ın yeni iPad Pro modelinde kablosuz şarj özelliği ile farklı bir teknoloji deneyeceği iddia edildi. Peki gerçekten iPad modellerinde böyle bir özelliğe gerek var mı? İşte detaylar.

Yeni iPad Pro için ortaya çıkan kablosuz şarj özelliği sızıntısı

Tablet sektörünün açık ara lider ismi konumunda yer alan Apple, yeni iPad modelleri üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Halihazırda Apple’ın iPad modellerini iki farklı kategoride kullanıcılara sunduğunu söyleyebiliriz.

Bunlardan birisi daha çok günlük kullanım imkanı sunan normal iPad modelleri. Diğeri ise Pro segmentinde yer alan ve daha çok dizüstü bilgisayar yerine alternatif olarak üretilen iPad Pro modelleri.

Halihazırda satışta olan iPad Pro modellerinin güç ve performans açısından basit bir laptoptan daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Peki önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan yeni nesil iPad Pro modelinde ne gibi yenilikler olacak? Malum FaceID, köşeli tasarım hattı, LIDAR kamera derken mevcut iPad Pro modelleri eksiksiz bir donanıma sahip oldu.

iPAD PRO KABLOSUZ ŞARJA KAVUŞUYOR MU?

Fakat hala basit bir eksileri daha var. O da kablosuz şarj. Evet hala iPad Pro modellerinde kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Fakat sızdırılan bilgilere göre önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan iPad Pro modellerinde kablosuz şarj özelliğine de yer verilecek.

Ufukta OLED var: Apple'ın iPad modelleri için Samsung söylentisi geldi!Ufukta OLED var: Apple'ın iPad modelleri için Samsung söylentisi geldi!

Elbette bu özelliğin bir tablet için ne kadar gerekli olduğu tartışılabilir. Öte yandan hala kablosuz şarj hızları istenilen seviyelere erişmediği için çok da tercih edilmiyor.

HarmonyOS için yeni geliştirmeler yolda

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek düşmanınız pandemi değil!Tek düşmanınız pandemi değil!
Xiaomi nabız yokluyor! Daha iyi bir hale gelebilirXiaomi nabız yokluyor! Daha iyi bir hale gelebilir
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.