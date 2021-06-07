Yeni iPad Pro için ortaya çıkan kablosuz şarj özelliği sızıntısı

Tablet sektörünün açık ara lider ismi konumunda yer alan Apple, yeni iPad modelleri üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Halihazırda Apple’ın iPad modellerini iki farklı kategoride kullanıcılara sunduğunu söyleyebiliriz.

Bunlardan birisi daha çok günlük kullanım imkanı sunan normal iPad modelleri. Diğeri ise Pro segmentinde yer alan ve daha çok dizüstü bilgisayar yerine alternatif olarak üretilen iPad Pro modelleri.

Halihazırda satışta olan iPad Pro modellerinin güç ve performans açısından basit bir laptoptan daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Peki önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan yeni nesil iPad Pro modelinde ne gibi yenilikler olacak? Malum FaceID, köşeli tasarım hattı, LIDAR kamera derken mevcut iPad Pro modelleri eksiksiz bir donanıma sahip oldu.

iPAD PRO KABLOSUZ ŞARJA KAVUŞUYOR MU?

Fakat hala basit bir eksileri daha var. O da kablosuz şarj. Evet hala iPad Pro modellerinde kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Fakat sızdırılan bilgilere göre önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan iPad Pro modellerinde kablosuz şarj özelliğine de yer verilecek.

Elbette bu özelliğin bir tablet için ne kadar gerekli olduğu tartışılabilir. Öte yandan hala kablosuz şarj hızları istenilen seviyelere erişmediği için çok da tercih edilmiyor.

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