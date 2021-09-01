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Yeni iPhone modeli benzersiz bir özellikle gelecek

01.09.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 uydu telefonu gibi kullanılabilecek. Peki ama bu nasıl mümkün olacak?

Yeni iPhone modeli benzersiz bir özellikle gelecek

Buna rağmen doğa ile iç içe yaşamayı seviyorsanız, akıllı telefonunuzun uzun süre çekmeyeceğini de hesaba katmanız gerekiyor. Örneğin insanlığa uzak olan yerlerde, genel olarak uydu telefonları kullanılır. Bunun temel nedeni ise uydu telefonlarının akıllı telefonlara nazaran yüksek bir çekim gücüne sahip olmalarıdır.

Şimdiye kadar geliştirilmiş olan akıllı telefonlarda böyle bir özellik bulunmuyordu. Yani akıllı telefonlar da standart olarak baz istasyonlarını kullanıyorlardı. Fakat bu durum yakında değişmek üzere. Apple’a yakın isimlerden biri olan Ming Chi Kuo, iPhone 13’ün bu anlamda bir ilke imza atacağını iddia etti.

Kuo’ya göre iPhone 13 düşük yörüngedeki uyduları iletişim aracı olarak kullanabilecek. Elbette bu henüz kesinleşmiş bir bilgi değil. Sonuçta iPhone modelleri çıkmadan önce sızdırılan tüm söylentiler gerçek çıkmıyor.

Fakat olur da gerçekten iPhone 13’de uydu telefonu özelliği bulunursa, fiyatı önemli ölçüde artacaktır. Çünkü donanımlı bir uydu telefonunun fiyatı ciddi derecede pahalı. Bakalım Apple gerçekten bu tarz bir özelliği kullanıcılarına sunacak mı? Bunu son çeyrekte öğreneceğiz.

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