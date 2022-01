Yeni işe giren arkadaşlarınıza alabileceğiniz hem eğlenceli hem kullanışlı ofis malzemeleri

İş hayatına yeni başlayan kişilerin ilgilerini çekecek ve ihtiyaçlarına çözüm olacak birbirinden yaratıcı, eğlenceli ve kullanışlı ürün çeşitleri bulunuyor. Sessiz mouseler, masa düzenleyiciler, ergonomik sandalye minderleri, şirin gözlük tutucular ve geniş masa matlarıyla işe yeni başlayan arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz. Kaliteli dolma kalemlerle şık imzalar atmalarını sağlayabilir, ısıtıcılı bardak altlarıyla çaylarını soğutmadan içmelerini sağlayabilirsiniz. Haydi, bu ürünleri birlikte keşfedelim!

1. Sessiz ve hızlı, Logitech M220

Ofis ortamında gürültü mouseların çok ses çıkardığı ve konsantrasyon kaybına neden olduğu biliniyor. Yeni işe başlayan arkadaşınıza sessiz çalışma özelliğine sahip en iyi kablosuz mouse çeşitleri arasında yer alan Logitech M220 modelini hediye edebilirsiniz. Silent Touch teknolojisi sayesinde %90'ın üzerinde gürültü azaltımı sağlayan Logitech M220, açma kapama tuşu ile enerji tasarrufu yapıyor. 18 aya kadar pil süresi sunan Logitech M220, ofis ortamında kablosuz ve sessiz mouse keyfi yaşanmasına imkan veriyor.

Logitech M220 Mouse modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. İşte sıkılmaya son, Newton Denge Topları

İş yerinde geçmek bilmeyen günler için harika bir oyalayıcı olan Newton Denge Topları, son derece şık yapısıyla dekor oluşturma amacıyla da tercih edilebiliyor. Toplardan biri çekilip bırakıldığında diğerlerini de harekete geçirerek oyalayıcı bir görsellik sunan Newton Denge Topları, ofis hayatına renk katan eğlenceli ürünler arasında bulunuyor. Ürün, son derecek basit bir kuruluma sahip olmasıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Ofis yaşantısında sıkıntıları azaltacak ve masalarda hoş bir görsellik yaratacak Newton Denge Topları'nı incelemek ve satın almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

3. Ofis koltuğuna konfor katın, Namollis Jel Koltuk Minderi

Gün boyu ofis ortamında iş gereği rahatsız sandalyelerde oturmak birçok kişinin keyfini kaçırabiliyor. Bu sebeple ofis hayatına yeni giriş yapan arkadaşlarınıza Namollis Jel Koltuk Minderi'ni hediye ederek oturma süreçlerini konforlu bir hale getirebilirsiniz. Uzun süre aynı yerde oturulduğunda kuyruk kemiği ve kalça kısımlarında meydana gelen ağrıları ortadan kaldıran Namollis Jel Koltuk Minderi, bal peteği tasarımı sayesinde ağırlığı eşit olarak dağıtıp konforlu bir yapı sunuyor. İç kısımdaki je doku ise serinlik hissi yaratmasıyla öne çıkıyor.

Namollis Jel Koltuk Minderi'ne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Planlı programlı kişiler için Moleskine Planlayıcı Not Defteri

Ofis ortamında sürekli koşturmacalar ve çeşitli iş görüşmeleri yapılması gerekiyor. Yeni çalışmaya başlayan ve planlı hareket etmeyi seven arkadaşlarınıza Moleskine Planlayıcı Not Defteri'ni hediye ederek büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Düz siyah tasarımı ve ciltli yapısı sayesinde hem şık bir görünüm hem dayanıklı bir yapı sunan not defteri, zaman ve proje yönetimi konusunda son derece önemli notların alınmasına imkan tanıyor. Ayrıca elastik kapak kilidi sayesinde defterin aniden açılmasına engel oluyor.

Moleskine Planlayıcı Not Defteri modelini satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Komik ve sevimli, VIPbuy El Oyması Ahşap Gözlük Tutucu

İş hayatını sürekli ciddi ve monoton bir döngüde devam ettirmek çoğu zaman sıkıcı oluyor. Bu yüzden arada sevimli ve komik dokunuşlar yapmak iş hayatının daha eğlenceli ve verimli geçmesini sağlıyor. VIPbuy El Oyması Ahşap Gözlük Tutucu, zürafa tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gözlüğe ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda üzerine bırakılmasını sağlayan gözlük tutucu, gözlük takan bir zürafa görünümüyle son derece sevimli ve eğlenceli bir manzara sunuyor.

Her bakıldığında insanı gülümsetecek VIPbuy El Oyması Ahşap Gözlük Tutucu modelini incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Rahat ve pratik, Milisten Kablosuz Kulaklık

İş gereği sürekli telefon görüşmeleri yapmak durumunda kalan arkadaşlarınıza kablosuz ve mikrofonlu bir kulaklık hediye ederek rahat etmelerini sağlayabilirsiniz. Milisten Kablosuz Kulaklık; cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla kolayca bağlantı kurabiliyor. En iyi çağrı kulaklıkları arasında yer alan model, kulakları ve başı ağrıtmayan son derecek konforlu yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Döner mikrofon özelliği sayesinde çağrıların kolayca yanıtlanmasını sağlarken ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda da mikrofonun yukarıya katlanmasına izin veriyor.

Milisten Kablosuz Kulaklık modelini incelemek ve satın almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

7. Çalışırken unutulan içecekler için Emoshayoga Akıllı Bardak Altlığı

İş sırasında masada sürekli unutulan ve bu yüzden soğuyan çay ve kahvelere son vermek için muhteşem bir ürün önerisi olan Emoshayoga Akıllı Bardak Altlığı, özel tasarımı sayesinde bardakların zeminlerine istenilen derecede sıcaklık sağlayabiliyor. Böylece unutulan çay veya kahve fincanları mevcut sıcaklıklarını başarıyla koruyabiliyor. Aynı şekilde yaz aylarında soğuk içeceklerinin sürekli ısınmasından şikayetçi ofis çalışanları için de soğuk modu bulunuyor. Bu sayede içecekler uzun saatler boyunca ister sıcak ister soğuk bir şekilde içilmeyi bekliyor!

Ofis hayatını kolaylaştıran ürünler arasında yer alan Emoshayoga Akıllı Bardak Altlığı modelini satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Ofis masalarında daha çok alan, WoodACT Doremo Monitör Yükseltici

Birçok ofis çalışanının ortak problemi, dar alanlı çalışma masaları olarak biliniyor. WoodACT Doremo Monitör Yükseltici, bilgisayarların konulması için yüksek bir alan sağlarken alt tarafta da birden fazla raf yapısı sunarak çalışanların masalarını etkili ve verimli bir şekilde kullanmalarına imkan tanıyor. Pratik ofis ürünleri arasında yer alan WoodACT Doremo Monitör Yükseltici'nin önemli bir özelliği de çalışma masalarında oluşan kablo karmaşasına son vermesi oluyor.

Çalışma masalarındaki kalabalığa ve kargaşayı azaltıp masalara son derece düzenli ve tertipli bir görünüm kazandıracak WoodACT Doremo Monitör Yükseltici modeline buradan ulaşabilirsiniz.

9. Çok amaçlı kullanım, Dk Leather Siyah Masa Matı

Ofis ortamı için ideal ürünler sınıfında yer alan Dk Leather Siyah Masa Matı, çok amaçlı kullanıma uygun yapısı sayesinde dikkat çekiyor. Geniş tasarımı sayesinde mouse için etkili hareket alanı sağlayan bir mouse pad ürünü olarak da kullanılabiliyor. Sol tarafta bulunan aparatı sayesinde kalem ve gözlük gibi ürünlerin mata tutturulabilmesi kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Böylece ihtiyaç duyulduğunda önemli eşyalara kolayca erişilebiliyor. Notebook ve bardaklar için de kaydırmaz bir alan sağlayan mat, su geçirmez özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Ofis masalarına şıklık katacak Dk Leather Siyah Masa Matı'nı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Muhteşem imzalar için Kaweco Classic Sport Dolma Kalem

En kaliteli dolma kalem markaları arasında yer alan Kaweco'nun Classic Sport Dolma Kalem modeli, şık tasarımı ve etkileyici lacivert rengi ile beğenileri toplamayı başarılıyor. Kapalı haldeyken çok küçük boyutlara sahip dolma kalem, kullanılacağı zaman kapak kısmının arka tarafa takılmasıyla büyük boyuta ulaşıyor. Bu sayede çok fazla yer kaplamadığı için kullanılmadığı zamanlarda ceket yakasında, pantolon cebinde ve çantalarda taşınabiliyor.

İş hayatına yeni giren arkadaşınıza en güzel imzalar attıracak Kaweco Classic Sport Dolma Kalem modelini satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.