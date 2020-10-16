Yeni istihdam teklifi: AKP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif ne içeriyor?

Muş, soru üzerine vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, tamamlandığında teklifin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacaklarını bildirdi.

İşe dönüşleri hızlandırmak için "hızlı işe dönüş ödeneği" öngörülen teklife komisyon aşamasında "vergi ve prim affı"nın da eklenmesi planlanıyor.

Yurt içi veya yurt dışındaki kayıt dışı döviz, altın gibi menkullerini kayıt altına aldıranlara vergi muafiyeti içeren "varlık barışı" uygulamasıyla af getirilirken, çalışanların hak kayıplarına yol açtığı için eleştirilen "esnek çalışma ve yarı zamanlı çalışma"nın yolu belli yaş grupları için açılıyor.

2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 arasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK prim destek İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Buna göre işsizlik ödeneği alırken, 3 ay içerisinde istihdama katılanların sigorta primleri, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve bu iş yerinde 12 ay süreyle kesintisiz çalışmaları halinde uzun vadeli sigorta primlerinin tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.

Yasa teklifi ile getirilen bazı önemli düzenlemeler şöyle:

Ayrıca yeni istihdam artışı sağlamak üzere kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir ve damga vergisi istisnası sağlanacak. İşsiz olanlar ile kaçak çalıştırılan kişiler ile iş akdi Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 arasında sona erenler, en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde, bu sigortalılar için işverenlere, işverenin her ay ödeyecekleri primlerden mahsup edilmek üzere koşuluyla günlük 44 lira 15 kuruş destek verilecek.

Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 39 lira 24 kuruş nakdi ücret desteği verilecek.

Süre uzatımı ve yürürlük ertelemesi:

İşsizlikle mücadele kapsamında istihdamın korunması ve artırılması amacıyla özel sektör işverenlerine kolaylık ve başta dezavantajlı gruplar olmak üzere işsizlerin istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla 2020 yılı sonuna kadar uygulanacak olan destek ve teşviklerin uygulama süreleri gereksinim duyulması halinde cumhurbaşkanı tarafından 2023 sonuna kadar uzatılabilecek.