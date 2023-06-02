Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni bakanlar kimler olacak? AK Parti'li Ali İhsan Yavuz tarih verdi

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından oluşturulacak yeni kabineyi merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta açıklaması beklenen kabinede yer alacaklarla ilgili isimler gelmeye başladı. Yeni Kabine konusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz canlı yayında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte yeni kabine ve kabinenin açıklanacağı tarihe dair detaylar...

YENİ KABİNE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yeni Kabine'nin 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 22.00'de açıklanması bekleniyor.

YENİ KABİNE KİMLERDEN OLUŞACAK?

Yeni Kabine listesinde yer alacak isimler henüz açıklanmadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yarın milletvekillerinin yemin edeceğini belirten Yavuz, "Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak" diye konuştu.

Yeni Kabine listesinde yer alacak isimlere dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

