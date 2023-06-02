HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni bakanlar kimler olacak? AK Parti'li Ali İhsan Yavuz tarih verdi

Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni bakanlar kimler olacak? AK Parti'li Ali İhsan Yavuz tarih verdi

02.06.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Kabine'nin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından oluşturulacak yeni kabineye dair çıkan haberler yakından takip ediliyor. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldığı canlı yayında konuya dair konuştu. Peki, Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni bakanlar kimler olacak?

Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni bakanlar kimler olacak? AK Parti'li Ali İhsan Yavuz tarih verdi

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından oluşturulacak yeni kabineyi merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta açıklaması beklenen kabinede yer alacaklarla ilgili isimler gelmeye başladı. Yeni Kabine konusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz canlı yayında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte yeni kabine ve kabinenin açıklanacağı tarihe dair detaylar...

YENİ KABİNE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yeni Kabine'nin 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 22.00'de açıklanması bekleniyor.

YENİ KABİNE KİMLERDEN OLUŞACAK?

Yeni Kabine listesinde yer alacak isimler henüz açıklanmadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yarın milletvekillerinin yemin edeceğini belirten Yavuz, "Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak" diye konuştu.

Yeni Kabine listesinde yer alacak isimlere dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar varİstanbul'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
Sinan Oğan için iki senaryo! Sinan Oğan için iki senaryo!
CHP'de bugün trafik çok yoğun! Gözler o saate çevrildiCHP'de bugün trafik çok yoğun! Gözler o saate çevrildi

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti!

Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti!

Sıfır otomobillerini beklerken kur zammı geldi! Fiyat artışı 150 bin TL'yi buldu

Sıfır otomobillerini beklerken kur zammı geldi! Fiyat artışı 150 bin TL'yi buldu

Kaybettiği 400 bin liralık para ve altın, bakın nerede bulundu!

Kaybettiği 400 bin liralık para ve altın, bakın nerede bulundu!

"Artık arkanızdan gelmem" diyerek duyurdu: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde...

"Artık arkanızdan gelmem" diyerek duyurdu: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde...

Devler Ligi'nden G.Saray çağrısı! Herkes onları bekliyor, taraftarı heyecan sardı

Devler Ligi'nden G.Saray çağrısı! Herkes onları bekliyor, taraftarı heyecan sardı

İYİ Parti önümüzdeki yerel seçimde hangi politikayı izleyecek?

İYİ Parti önümüzdeki yerel seçimde hangi politikayı izleyecek?

İlginizi Çekebilir

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.