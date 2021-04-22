Yeni kabine toplantısında tam kapanma kararı mı alınacak? Tam kapanma nedir?

Gelen son bilgilere göre, kısmi kapanmanın uygulanmaya başlandığı son bir haftada, %2 düşüş yaşandığı belirtildi. Bilim Kurulu üyelerinin toplantıda alacağı önlem kararları, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve daha sonra bu kararlar değerlendirilerek tam kapanma konusunda bir sonuca varılacak. Tam kapanma konusunun tekrar gündeme gelmesi ile beraber, gözler yeni yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi.
Bilim Kurulu üyelerinin, sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği, bu nedene tam kapanma yapılması gerektiği şeklinde uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Ancak hükümetin 15 günlük değerlendirmenin ardından, daha sert önlemler yerine aynı uygulamaya devam etme eğiliminde olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan denetimlerin arttırılacağı, ceza uygulamasının yoğunlaşacağı ve alışverişe çıktığını söyleyenlerin kendi semtlerinde olup olmadıklarının teyit edileceği belirtildi.
Hastanelere son dönemde başvuran hastaların, bulaş hikayelerinin de aynı olduğu belirtiliyor. COVID-19 şüphesiyle gelenlerin kayıtlarına göre ana etken “aile içi bulaşma, komşu-eş dost buluşmaları, toplu taşıma ve kalabalık işyerleri”. Kamunun esnek çalışma kararı almasına karşın, özel sektöre böyle bir zorunluluk getirilmemesinin olumsuz sonuçlarının görüldüğü ve işyeri bulaşlarının bu nedenle arttığı kaydediliyor.
Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.
Kapanma, özellikle COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde hükümetlerin başvurmasıyla tanınan ve riskli durumlarda kişilerin yerlerinde kalmalarını salık veren bir kısıtlama politikasıdır. Kapanmanın amacı bölgeyi dış tehditlerden korumaktır. Çoğu uygulamada sokağa çıkma yasağını içerir.
Tam kapanma ise bölgedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisna haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbirdir.
Ramazan Bayramı’nda seyahat kısıtlaması için bir duyuru ya da resmi bir açıklama gelmedi. Kararın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi ön görülüyor. Vaka sayısının durumunun bayramda uygulanacak kısıtlamalara yön vermesi bekleniyor.
Önümüzdeki hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda ise konunun istişare edilmesi ön görülüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;
"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.
Son yapılan toplantı 13 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürdü. Şimdi gözler yeni Kabine Toplantısı tarihinde. Henüz yeni tarih ile ilgili açıklama yapılmadı. Ancak daha önce yapılan açıklamalarda kabinenin 2 haftada bir bir araya geleceği açıklanmıştı. Bu nedenle kabine toplantısının 26 ya da 27 Nisan tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.