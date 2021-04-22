Yeni kabine toplantısında tam kapanma kararı mı alınacak? Tam kapanma nedir?

Gelen son bilgilere göre, kısmi kapanmanın uygulanmaya başlandığı son bir haftada, %2 düşüş yaşandığı belirtildi. Bilim Kurulu üyelerinin toplantıda alacağı önlem kararları, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve daha sonra bu kararlar değerlendirilerek tam kapanma konusunda bir sonuca varılacak. Tam kapanma konusunun tekrar gündeme gelmesi ile beraber, gözler yeni yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Bilim Kurulu üyelerinin, sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği, bu nedene tam kapanma yapılması gerektiği şeklinde uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Ancak hükümetin 15 günlük değerlendirmenin ardından, daha sert önlemler yerine aynı uygulamaya devam etme eğiliminde olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan denetimlerin arttırılacağı, ceza uygulamasının yoğunlaşacağı ve alışverişe çıktığını söyleyenlerin kendi semtlerinde olup olmadıklarının teyit edileceği belirtildi.

Hastanelere son dönemde başvuran hastaların, bulaş hikayelerinin de aynı olduğu belirtiliyor. COVID-19 şüphesiyle gelenlerin kayıtlarına göre ana etken “aile içi bulaşma, komşu-eş dost buluşmaları, toplu taşıma ve kalabalık işyerleri”. Kamunun esnek çalışma kararı almasına karşın, özel sektöre böyle bir zorunluluk getirilmemesinin olumsuz sonuçlarının görüldüğü ve işyeri bulaşlarının bu nedenle arttığı kaydediliyor.