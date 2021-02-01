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Yeni kararlar... Boğa Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

fadoncu fadoncu 01.02.2021 06:57 | Son Güncelleme:
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21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında doğan boğa burçlarını Şubat ayında neler bekleyecek? Boğa burcunu 2021 Şubat ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Boğa burcu Merkür retrosundan nasıl etkilenecek? Uzman Astrolog Merve Rençber'in yorumuyla Boğa burcu Şubat ayında; aşk, kariyer ve sağlık yorumları.

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı boğa burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında doğan boğa burçlarını bu ay neler bekleyecek? Boğa burcunu 2021 Şubat ayı yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında boğa burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? 2021 Şubat ayı aylık burçlarda boğa burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Boğa Burcu Şubat ayı aylık burç yorumu...**

Boğa burcu yıllık yorum 2021... Boğaların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Boğa burcunu 2021'de neler bekliyor?Boğa burcu yıllık yorum 2021... Boğaların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Boğa burcunu 2021'de neler bekliyor?

BOĞA BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI (21 NİSAN - 22 MAYIS)

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar gelecek hedefleriniz ön planda olacak. Yaşamınızın ana hatlarıyla ilgili önemli kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Hayatınızda var olan bir düzeni, bir rutini kırmak isteyebilirsiniz. Kariyerinizi ve toplum içindeki statünüzü, toplumun size bakış açısını daha fazla sorgulayabilir ve önemseyebilirsiniz.

1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Katıldığınız ortamlarda daha fazla dikkat çekip beğenilebileceğiniz, ön planda olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Hem iş hem özel hayatınıza dair isteklerinizde daha hırslı ve kararlı olabilirsiniz. Zaman zaman isteklerinize dair hırs ve takıntı çalışabilir.

11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında görüntünüzde, tarzınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Özellikle bir süredir cesaret edemediğiniz düşüncelerinizi, kararlarınızı bu tarihle birlikte dile getirebilirsiniz. Yeni planlarınızı yükselen cesaret ve artan enerji ile hayata geçirebilirsiniz.

17 Şubatta Satürn ve Uranüs arasında sert açı gerçekleşiyor. Bu açıdan en çok etkilenecek burçlardan biri olacaksınız. Yaşamınızda köklü ve uzun vadeli değişimler artık karşınızda. İlişkilerde nihai kararlar, kariyerinizde radikal değişimler gündemde olacak. Toplum içindeki statünüz değişebilir. İlişkiler resmiyet kazanabilir. Problemli ilişkiler ise boşanma sürecinde netleşme yaşayabilir.

18 Şubatta Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında ilişkilerinize ve geleceğe dair beklentilerinize odaklanacaksınız. İşinizde ve mesleğinizde ileriyi düşünerek hareket edebilir; reklam, satış ve sosyal medya alanlarında aktif çalışmalar içinde olabilirsiniz.

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Koç burcu Şubat aylık burç yorumu (2021)Koç burcu Şubat aylık burç yorumu (2021)
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