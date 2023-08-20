Yeni kararları Erdoğan duyuracak! Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman geliyor? Memur maaşlarına zam, Kıbrıs'taki gerginlik...

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve üniversite öğrencisi için kritik kararların değerlendirileceği toplantı yarın Beştepe'de gerçekleşecek. Toplantının ardından Erdoğan'ın kameralar karşısına geçip alınan kararları ve değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor. Toplantının gündemini ekonomiden dış politikaya geniş bir çerçeve oluşturacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN GÖZÜ TOPLANTIDA

Altı buçuk milyondan fazla memur ve memur emeklisinin dikkatle takip ettiği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri toplantının ana gündem maddelerinden biri. Görüşmelerde hükümetin ikinci teklifi olan 2024 için yüzde 25, 2025 için yüzde 11'lik zam teklifini memur temsilcileri yeterli bulmamıştı. Toplantıda pazarlık süreci değerlendirilip atılabilecek adımlar görüşülecek.

GENÇLERE VERGİ MUAFİYETİ MASADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerine gidilirken duyurduğu; üniversite öğrencileri için 1 defaya özgü olmak üzere telefon, tablet ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti düzenlemesi de toplantının gündeminde yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlemeyle ilgili talimatı verdiği, gençlerin de son günlerde "Vergi muafiyeti ne zaman gelecek?" sorusunu daha sık dile getirmeye başladığı konuşuluyor.

KIBRIS'TA BM İLE YAŞANAN GERGİNLİK...

Öte yandan Kıbrıs'ta tarafsız bölgede yer alan Pile-Yiğitler yolu hakkında Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile yaşanan gerilim de toplantının kritik gündem maddelerinden biri.

Tansiyonun düşürülmesi ve uluslararası boyutta atılabilecek adımlar değerlendirilecek.