HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeni kararları Erdoğan duyuracak! Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman geliyor? Memur maaşlarına zam, Kıbrıs'taki gerginlik...

Yeni kararları Erdoğan duyuracak! Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman geliyor? Memur maaşlarına zam, Kıbrıs'taki gerginlik...

20.08.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine'nin gündeminde milyonlarca memur ve memur emeklisinin yakından takip ettiği toplu sözleşme görüşmelerindeki pazarlık süreci olacak. Ayrıca Erdoğan'ın seçim döneminde duyurduğu, gençlere vergisiz telefon, tablet, bilgisayar düzenlemesi de masaya yatırılacak. Toplantıda Kıbrıs'ta yaşanan gerginlik ve ekonomideki yol haritası gibi birçok kritik konunun da ele alınması bekleniyor.

Yeni kararları Erdoğan duyuracak! Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman geliyor? Memur maaşlarına zam, Kıbrıs'taki gerginlik...

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve üniversite öğrencisi için kritik kararların değerlendirileceği toplantı yarın Beştepe'de gerçekleşecek. Toplantının ardından Erdoğan'ın kameralar karşısına geçip alınan kararları ve değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor. Toplantının gündemini ekonomiden dış politikaya geniş bir çerçeve oluşturacak.

thumbs_b_c_bb445a8de73a6f4a86841003e2d87bed

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN GÖZÜ TOPLANTIDA

Altı buçuk milyondan fazla memur ve memur emeklisinin dikkatle takip ettiği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri toplantının ana gündem maddelerinden biri. Görüşmelerde hükümetin ikinci teklifi olan 2024 için yüzde 25, 2025 için yüzde 11'lik zam teklifini memur temsilcileri yeterli bulmamıştı. Toplantıda pazarlık süreci değerlendirilip atılabilecek adımlar görüşülecek.

423424

GENÇLERE VERGİ MUAFİYETİ MASADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerine gidilirken duyurduğu; üniversite öğrencileri için 1 defaya özgü olmak üzere telefon, tablet ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti düzenlemesi de toplantının gündeminde yer alacak.

laksdjas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlemeyle ilgili talimatı verdiği, gençlerin de son günlerde "Vergi muafiyeti ne zaman gelecek?" sorusunu daha sık dile getirmeye başladığı konuşuluyor.

Erdoğan'ın seçim vaadiydi: Milyonlar için vergi muafiyeti yolda! Erdoğan'ın seçim vaadiydi: Milyonlar için vergi muafiyeti yolda!

KIBRIS'TA BM İLE YAŞANAN GERGİNLİK...

Öte yandan Kıbrıs'ta tarafsız bölgede yer alan Pile-Yiğitler yolu hakkında Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile yaşanan gerilim de toplantının kritik gündem maddelerinden biri.

qweqweq

Tansiyonun düşürülmesi ve uluslararası boyutta atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

KKTC güçleri ve BM askerleri arasında gerginlik! 'Geri dönüş olmayacak' KKTC güçleri ve BM askerleri arasında gerginlik! 'Geri dönüş olmayacak'
Türk askerinden BM barış gücüne büyük ayar! Türk askerinden BM barış gücüne büyük ayar!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vale cinayeti kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdılarVale cinayeti kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Bölge halkının efsanesi haline geldi: "Herkes beni çağırıyor"Bölge halkının efsanesi haline geldi: "Herkes beni çağırıyor"
Barda cinayet! Ortağını kalbinden bıçakladıBarda cinayet! Ortağını kalbinden bıçakladı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.