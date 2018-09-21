HABER

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:17 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Adem Kabaca, nüfus cüzdanını değiştirmek için gittiği Kadirli Nüfus Müdürlüğünde, parmak izinin başka birinin parmak iziyle aynı olduğu gerekçesiyle nüfus cüzdanının iptal edildiğini öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Özel bir şirkette işçi olarak çalışan 28 yaşındaki Adem Kabaca, hem nüfus cüzdanını değiştirmek, hem de pasaport almak için 1 ay önce Kadirli Nüfus Müdürlüğüne başvurdu. İşlemlerini yapan ve parmak izi de veren gence geçici kimlik kartı verilip 15 gün içerisinde de yeni kimlik kartının adresine geleceği söylendi.

PARMAK İZİ BAŞKASININKİYLE AYNI ÇIKTI

Aradan geçen 1 ay süre zarfında yeni kimlik kartı gelmeyen Adem Kabaca durumu sormak için tekrar Kadirli Nüfus Müdürlüğüne gitti. Nüfus müdürlüğü yetkilisi Kabaca’ya kendisinden alınan parmak izinin bir başkasına ait parmak iziyle birebir aynı çıktığını, dolayısıyla sistemin de aynı parmak iziyle ikinci bir kişiye nüfus cüzdanı vermeye olanak tanımadığını, muhtemelen biyometrik bir hatanın olduğunu söyledi.

kimlik1

"YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ GİBİ OLDUK"

Aldığı bu cevap karşısında şok olan Adem Kabaca ise yapılan bu hatanın düzeltilmesini bekliyor. 28 yaşındaki genç nüfus cüzdanı ve T.C. kimlik numarası olmadığı için ise hiçbir işlem yapamıyor. 1 ay içinde çalmadık kapı bırakmayan Adem Kabaca, “Bankaya gidiyorum, paramı çekemiyorum, kargom geliyor kargomu alamıyorum. Hastaneye gidemiyorum. İş bulmuştum yurt dışına gidecektim, kimliğim ve T.C. kimlik numaram olmadığı için gidemiyorum. Bana nüfus müdürlüğünde bunun muhtemelen biyometrik bir hata olduğu söylendi. Benim parmak izimle aynı çıkan kişinin de kimliği iptal edilmiş. Kim olduğu bilgisini bana vermediler. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk. Ben bu durumun bir an önce düzeltilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

kimlik2

Her iki kişiye ait kimliklerin iptal edildiği, konunun çözüme kavuşturulması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bilgi verildiği belirtildi.

İHA

PARTNER'Anoreksiya mı oldun Berrak?''Anoreksiya mı oldun Berrak?'
'5 yıl, 24 saat katliam' iddialarının ardından Valilik'ten açıklama! '5 yıl, 24 saat katliam' iddialarının ardından Valilik'ten açıklama!
Başkale'de dolu yağışı etkili olduBaşkale'de dolu yağışı etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye yeni kimlik Kadirli

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
suriyelilere kimlik var Türke yok
Diğer Haberler
Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

Şafak Sezer'in ağabeyi yankesicilikten tekrar tutuklandı!

Şafak Sezer'in ağabeyi yankesicilikten tekrar tutuklandı!

Ankara'da TKP Kıvılcım Terör Örgütü operasyonu

Ankara'da TKP Kıvılcım Terör Örgütü operasyonu

'5 yıl, 24 saat katliam' iddialarının ardından Valilik'ten açıklama!

'5 yıl, 24 saat katliam' iddialarının ardından Valilik'ten açıklama!

Peynir yüzünden kocasını mahkemeye verdi, eşine verilen ceza şaşırttı!

Peynir yüzünden kocasını mahkemeye verdi, eşine verilen ceza şaşırttı!

Kısa Cuma Mesajları 2018: En güzel Cuma mesajları listesi...

Kısa Cuma Mesajları 2018: En güzel Cuma mesajları listesi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.