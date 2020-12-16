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Yeni Lamborghini Aventador SC20: Tavansız ama daha güçlü!

16.12.2020 15:13 | Son Güncelleme:
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Yeni Lamborghini Aventador SC20: Tavansız ama daha güçlü!

Yeni Lamborghini Aventador SC20: Tavansız ama daha güçlü! Lamborghini Aventador markanın en uzun yaşam döngüsüne sahip modelidir. Modelin daha önce tavansız versiyonuna rastlamıştık ancak, bu kez daha güçlü versiyonu ortaya çıktı.

Yeni Lamborghini Aventador SC20: Tavansız ama daha güçlü! Lamborghini Aventador o kadar uzun bir yaşam döngüsüne sahipti ki, V12 öfkeli boğanın 2011'den bu yana kaç tane türev olduğunu unuttuk. Bu modelin İlklerinden biri Aventador J Sant'Agata Bolognese idi. 2012 yılının başlarında yaratılan model, tasarım konusunda çok tepki çekse de gören herkesi heyecanlandırmaya yetmişti. 700 beygir gücündeki model şimdiler de yerini dokuz yıl sonra SC20'ye bıraktı.

Lamborghini Aventador SC20: Tavansız ama daha güçlü!

YENİ LAMBORGHINI AVENTADOR SC20: TAVANSIZ AMA DAHA GÜÇLÜ!

Lamborghini Squadra Corse tarafından yaratılan SC20, bu yılın başlarında aynı takım tarafından sadece pist odaklı bir coupe olarak tanıtılan SCV12'nin aksine, aslında bir karayolu otomobili. İtalya'dan gelen yeni speedster, Squadra Corse'nin motor sporları dünyasının dışında geliştirilen ilk makinesi olarak tarihe geçecek olan SC18 Alston'ın doğal bir devamı niteliğinde.

Lamborghini Aventador SC20: Tavansız ama daha güçlü!

Daha önce bahsedilen SC18 Alston'a çok benzer şekilde tasarlanan model, 6.5 litrelik motor ile kombine ediliyor. Model 770 bg güç ve 720 Nm tork değerine sahip. Bu rakamların tanıdık gelmesinin nedeni Aventador modellerinin en sert varyantı olan SVJ’den uyarlanmış olması.

Lamborghini Aventador SC20: Tavansız ama daha güçlü!

Aracın Squadra Corse tarafından tasarlandığı net şekilde ortada. Aventador J'ye kıyasla çok daha agresif. Çılgın aero çalışması Speedster'a bir yarış arabası havası veriyor ve Lamborghini'nin motor sporları bölümü sadece J'den ilham almadığını söylüyor. Aynı zamanda Diablo VT Roadster', Veneno Roadster ve Gallardo göre Concept S’den de modelde esintiler yer alıyor.

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