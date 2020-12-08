Yeni Land Rover Defender’a iki ödül birden

Yeni Land Rover Defender’a iki ödülün birden sahibi oldu. Yeni Land Rover Defender, Top Gear dergisi editörleri tarafından Namibya Çölü ve Londra şehir trafiği olmak üzere farklı yol koşullarında test edildi. Üstün arazi yeteneklerinin yanında şehirde sunduğu konforlu, pratik ve güvenli sürüş özellikleriyle en yüksek notları toplayan Yeni Land Rover Defender ayrıca derginin “Durdurulamaz Güç” ödülüne de layık görüldü.

YENİ LAND ROVER DEFENDER’A ÇİFTE ÖDÜL

Top Gear ile Land Rover “Durdurulamaz Güç” ve “Yılın Otomobili” ödüllerini kutlamak için sıra dışı bir etkinlik organize ettiler. 3 Yeni Land Rover Defender, çekme demirlerinden vince asılarak 60 metre yükseklikte 8 tondan fazla bir çekim gücüne karşı koydu. Yeni D7x alüminyum platformunun mukavemet gücünü bir kez daha kanıtlayan Yeni Land Rover Defender her yönüyle 21. yüzyılın aracı olduğunu göstermiş oldu.

YENİ LAND ROVER DEFENDER 30’DAN FAZLA KÜRESEL ÖDÜL SAHİBİ

Yeni Land Rover Defender 2020 yılında, aralarında “Motortrend SUV of The Year”, “Autocar Best SUV 2020” ve “Parker’s Best Off-roader” gibi otomotiv dünyasının en önemli değerlendirmelerinin yer aldığı 30'dan fazla küresel ödüle layık görüldü.



