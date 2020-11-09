Yeni Macbook'lar geliyor: Apple Silicon işlemcisi A14X performans testinde göründü!

Apple Silicon işlemcili Mac modelleri için artık vakit geldi. En azından düşünceler bu yönde. Zira Apple, 10 Kasım'da (yarın) TSİ 21:00'da yeni bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlikte bir sürpriz yaşanmazsa ARM tabanlı, Apple Silicon işlemcili ilk MacBook modellerini görücüye çıkartacak. Bu modellerden birine veya birden fazlasına Apple A14X adında bir işlemcinin güç vereceği söylenmekte. Hal böyle olunca 'One More Thing' sloganlı etkinlik öncesi merak edilen konulardan biri de bu işlemcinin performansı oluyor. Bu konuda merakları gideren bazı performans testi sonuçları söz konusu.

APPLE A14X GEEKBENCH 5 PUANI İLE GÜNDEMDE

Apple A14X işlemcisi, AppleInsider'ın haberine göre Geekbench 5 performans testinde görüntülendi. İşlemcinin performans testinde görünmesiyle özellikleri ve benchmark sonuçları da ortaya çıktı. Buna göre A14X, 5 nm üretim süreci ile TSMC tarafından üretilecek. 8 çekirdekli işlemci, test sonuçlarına göre ise tek çekirdekte 1.634 puan, çok çekirdekte ise 7.220 puan alıyor. Karşılaştırma için Intel Core i9 işlemcili bir 16 inç MacBook Pro kullanıldığında ise asıl şaşırtan sonuç ortaya çıkıyor.