Apple 10 Kasım'da neler duyuracak? Apple Silicon işlemcili Mac mi geliyor?

One More Thing etkinliğine artık sayılı günler kaldı. Apple'ın bir sürpriz yaparak beklenenden önce duyurduğu etkinlik, birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Bu anlamda ''Apple 10 Kasım'da neler tanıtacak? Apple One More Thing etkinliğinde neler duyuracak?'' sorularına yanıt arandı. Daha önce AirPods 3 ve AirPods Pro 2 hakkında iddialarda bulunan, Apple Silicon hakkında da konuşan Bloomberg teknoloji yazarı Mark Gurman ise bu sorulara öngörüleriyle yanıt veren isimlerden biri oldu.

10 KASIM'DA APPLE SİLİCON İŞLEMCİLİ ÜÇ MACBOOK GELEBİLİR

Apple'ın 10 Kasım'da düzenleyeceği etkinlikte Mark Gurman'a göre 13 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro ve 13 inç MacBook Air olmak üzere üç ayrı Mac modeli tanıtılacak. Tabi ki bu Mac modelleri ARM tabanlı Apple Silicon işlemcisine sahip olacak. 5 nm üretim sürecine sahip Apple A14 işlemcileri, Apple tarafından özelleştirilerek Apple dizüstü bilgisayarlara güç verecek. En azından teknoloji yazarının iddiası bu yönde. Ayrıca Apple'ın Apple Silicon işlemcili yeni bir Mac Pro üreteceği de söylenmekte.