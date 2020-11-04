Apple 10 Kasım'da neler duyuracak? Apple Silicon işlemcili Mac mi geliyor?

One More Thing etkinliğine artık sayılı günler kaldı. Apple'ın bir sürpriz yaparak beklenenden önce duyurduğu etkinlik, birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Bu anlamda ''Apple 10 Kasım'da neler tanıtacak? Apple One More Thing etkinliğinde neler duyuracak?'' sorularına yanıt arandı. Daha önce AirPods 3 ve AirPods Pro 2 hakkında iddialarda bulunan, Apple Silicon hakkında da konuşan Bloomberg teknoloji yazarı Mark Gurman ise bu sorulara öngörüleriyle yanıt veren isimlerden biri oldu.
Apple'ın 10 Kasım'da düzenleyeceği etkinlikte Mark Gurman'a göre 13 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro ve 13 inç MacBook Air olmak üzere üç ayrı Mac modeli tanıtılacak. Tabi ki bu Mac modelleri ARM tabanlı Apple Silicon işlemcisine sahip olacak. 5 nm üretim sürecine sahip Apple A14 işlemcileri, Apple tarafından özelleştirilerek Apple dizüstü bilgisayarlara güç verecek. En azından teknoloji yazarının iddiası bu yönde. Ayrıca Apple'ın Apple Silicon işlemcili yeni bir Mac Pro üreteceği de söylenmekte.
ARM tabanlı Apple Silicon işlemcili Mac modelleri için diğer kaynaklar ise iMac modeline odaklanıyor. Apple A14T işlemcisinin güç vereceği söylenen yeni iMac'in One More Thing etkinliğinde sahneye çıkması ise ihtimaller arasında değil. Ancak 2021'in ilk çeyreğinde Apple A14T işlemcili iMac modelinin görücüye çıkması bekleniyor.
Apple Silicon tabanlı Mac'lerin damga vurması öngörülen etkinlikte tek konu Apple Silicon da olmayacak gibi. Zira ünlü analist Jon Prosser'ın ''her şey yolunda görünüyor'' dediği AirTags konum takip aksesuarının da One More Thing etkinliğinde görücüye çıkması muhtemel gözüküyor. iOS 14 ve iPadOS14'ün duyurulduğu WWDC 2020 etkinliğinde tanıtılan ancak Mac kullanıcılarının hala beklediği MacOS Big Sur güncellemesinin de aynı akşam yayınlanması bekleniyor.
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