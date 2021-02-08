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Yeni Mercedes Benz C serisi kamuflajlı görüntülendi!

08.02.2021 17:37 | Son Güncelleme:
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Yeni Mercedes Benz C serisi kamuflajlı görüntülendi!

Mercedes-Benz, bazılarının hayal ettiğinden daha erken görücüye çıkabilir. Marka 2022 C-Serisi'nin tanıtımı için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Markanın tamamen yeni BMW 3 Serisi ve Audi A4’ü avlamak için otomobilini bu ay içinde piyasaya çıkacağını bildirdi. AutoBild büyük tarihi 23 Şubat olacağını iddia ediyor! C-Serisi Sedan ve C-Serisi Estate, satışa çıkacak ilk gövde stilleri olması bekleniyor. Coupe ve Cabrio’nun devamında dört tekerlekten çekiş sistemi olan opsiyonuda satışa sunulacak.

2022-mercedes-benz-c serisi kamuflajlı yakalandı

KOKPİTTE NELER DEĞİŞECEK?

Tüm C-Serisi modelleri kokpitte daha büyük bir MBUX ekran ile gelecek. Ayrıca döşeme seçenekleri de oldukça farklı olacak. Ancak kokpit tasarımı büyük oradan ailedeki diğer otomobillerin iç mekanına benzeyecek.

2022-mercedes-benz-c serisi kamuflajlı yakalandı

HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

Hemen hemen her güç ünitesinin hafif hibrit desteği olması bekleniyor. Bu motorlar ekonomi konusunda fazlasıyla size yardımcı olacak. Modelde 2.0 litrelik dört silindirli güçlü bir makine yer alacak. AMG departmanı performans konusunda oldukça detaylı çalışacakmış gibi görünüyor.

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