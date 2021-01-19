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Yeni Mercedes-Benz EQA 20 Ocak’ta tanıtılacak

19.01.2021 07:35 | Son Güncelleme:
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Yeni Mercedes-Benz EQA 20 Ocak’ta tanıtılacak

Mercedes , şu anda ön ızgarasında bir yıldızla en uygun fiyatlı elektrikli model olmaya hazırlanan yeni EQA'nın kamuflajlarını kaldırmak için gün sayıyor.

Yeni 2022 Mercedes EQA, çevrimiçi olarak canlı yayın aracılığı ile 20 Ocak'ta tanıtılacak. Ancak hemen öncesinde daha az kamuflajlı bir prototip kameralara yakalanmaktan geri duramadı. Karoserine minimum kamuflaj uygulanmış model, halka açık yollarda testlerini tamamlamaya çalışıyor. Yeni Mercedes; EQA, EQS, ve EQE dahil tüm modelleri geliştirme aşamasında. EQS ve EQE ailenin devasa SUV modelleri olacak. EQA ise daha mütevazi ve A serisinin platformunu alan bir elektrikli model olacak.

2021-Mercedes-EQA

Yeni Mercedes EQA'nın temelde aynı gövdeyi ICE destekli kardeşi GLA ile paylaştığı için tasarımıyla benzerliği kimseyi şaşırtmayacağı oldukça açık. İkisi arasındaki dış farklar, EQA için yeni aerodinamik olarak optimize edilmiş tekerlekler ve bir egzoz ucunun bariz yokluğu olarak sıralanabilir. Ön ve arka yüzlerdeki ufak değişimlerde size sunulan diğer farklılıklardan.

2021-Mercedes-EQA

Mercedes, yakında çıkacak olan küçük elektrikli modellerinden EQA 250’nin 188 Bg güçteki bir elektrikli motor ile geleceğini doğruladı. Alman otomobil üreticisi ayrıca 268 Bg ile daha güçlü bir varyantta sunacak. Bu varyant dört tekerlekten çekiş sistemiyle de alınabilecek. Raporlar, EQA'nın temel modelinin yaklaşık 402 km sürüş menzili sunması gerektiğini öne sürdü. Yeni Mercedes EQA'yı , GLB ile aynı karoseriyi paylaşması beklenen EQB elektrikli SUV takip edecek. Mercedes, yeni, tamamen elektrikli EQA'yı birkaç gün içinde ortaya çıkaracak.

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