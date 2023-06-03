Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Bakanlar Kurulu listesinde Milli Eğitim Bakanı belli oldu mu? İşte yeni kabine ve bakanlar

Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi, 2 Haziran Cuma günü başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü yemin töreninin ardından yeni Bakanlar listesini açıkladı. Kullanıcılar Bakanlar Kurulu listesinde yeni Milli Eğitim Bakanı'nın kim olduğunu sorguluyor. İşte konuya dair detaylar...

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI KİM OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem milletvekili seçimlerinde Ordu'dan vekil seçilmişti. Kanunen, milletvekili seçilen kişi bakan olamıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen yemin töreninin ardından, bu akşam yeni kabineyi açıkladı. Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu.

BAKANLAR KURULU LİSTESİNDE MİLLİ EĞİTİM BAKANI BELLİ OLDU MU?

Yeni Bakanlar Kurulu listesi Erdoğan'ın saat 22.00'de yaptığı yeni kabine açıklaması sonrasında belli oldu. Açıklama sonrasında tüm bakanlıklar netleşti. Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu.

Yeni kabinenin açıklanmasının ardından pazar günü de vekil seçilen eski bakanlar ile yeni atanan bakanların Genel Kurul'da ant içmesi bekleniyor.

