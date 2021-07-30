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Yeni nesil S serisi tabletler 2022’nin başlarında piyasada olacak

30.07.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, Tab S8 serisi amiral gemisi tabletler üzerinde çalışıyor. Yakın tarihli bir sızıntıya göre serinin Galaxy Tab S8+, Tab S8 ve Tab S8 Ultra gibi üç model içerdiğini ortaya koydu.

Yeni nesil S serisi tabletler 2022’nin başlarında piyasada olacak

Yeni seride kullanılacak modellerin bataryaları ise belli oldu diyebiliriz. Galaxy Tab S7 ve Sekme S7 + geçen yıl Ağustos ayında giriş yapmış ve 8,000mAh ve 10,090mAh batarya ile gelmişti. Tab S8’in pil boyutu henüz bilinmese de yeni sızıntı, Tab S8+’ın 10.090 mAh pile sahip olduğunu, Tab S8 Ultra’nın ise 11.500 mAh pil ile destekleneceğini ortaya koyuyor.

Gelen bilgilere göre Tab S8+ model numarasının SM-X80x ve Tab S8 Ultra model numarasının SM-X90x olduğunu belirtti. Bu, Tab S8’in model numarasının SM-X70x olabileceğini gösterir. Samsung, uzun yıllardır S serisi tabletlerinin model numaralarında T harfini kullanıyor. Ancak şirketin Tab S8 serisinin model numaralarında T yerine X harfini kullanmaya karar verdiği görülüyor.

Daha önceki raporlarda Tab S8 Ultra’nın 14,6 inç OLED 120Hz ekrana, 8 megapiksel + 5 megapiksel çift ön kameraya, 45W hızlı şarja, 12 GB’a kadar RAM’e ve 512 GB’a kadar depolamaya sahip olabileceğini ortaya çıkardı. . Tab S8+, 12,4 inç 120Hz OLED ekran, 8 megapiksel ön kamera, 45W hızlı şarj, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama ile gelebilir.

Tab S8, 11 inç TFT 120Hz ekran, 8 megapiksel ön kamera, 8.000 mAh pil, 45 W şarj, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile gelebilir. Galaxy Tab S8 Ultra, Tab S8+ ve Tab S8, flaşlı 13 megapiksel + 5 megapiksel çift kamera sistemi, dört hoparlör ve Bluetooth özellikli S Pen desteği gibi bazı ortak özellikler sunacak.

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Samsung
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