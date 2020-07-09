Yeni normalde onkoloji hastaları nasıl hareket etmeli? İşte koronavirüs önerileri

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Rıza Umar Gürsu “Kanser hastaları için en önemli risklerden biri de; hastaların enfeksiyona yakalanma korkusu ile hastaneye gitmekten çekinmesidir. Bu da hastaların tetkik veya tedavilerinin düzenli yapılamamasına ve hastalığın gidişatının olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır” diyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Rıza Umar Gürsu, yeni normal dönemde kanser hastalarına yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Uygulanan tedavilere bağlı olarak bağışıklık sistemlerinin baskılanması ve enfeksiyonlara daha yatkın olmaları kanser hastalarının çok daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Zira kanser hastaları enfeksiyonlar yönünden daha fazla risk altında bulunuyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Rıza Umar Gürsu “Kansere yönelik kemoterapi, hedefe yönelik tedavi veya immünoterapi alan, radikal radyoterapi gören, lösemi, lenfoma gibi kan ve kemik iliği kanserleri olan ve bunlara yönelik tedavi alan, pandemi öncesinde kemik iliği nakli geçirip ve halen immün süpresif tedavi alan hastalar daha fazla risk altında olduğundan, bu hastaların mümkünse tedavileri sonrası kendilerini izole etmeleri gerekir” diyor. Buna karşın; kanser tedavisi tamamlanmış ve takip döneminde olan hastaların ise dışarı çıktıklarında maske takmaları, hijyene özen göstermeleri ve sosyal mesafeye özen göstermelerinin yeterli olacağını söyleyen Dr. Rıza Umar Gürsu “Hastanelerimiz hastalarımızın korunması için her türlü önlemi titizlikle almaktadır. Ama tabi hastalarımızın da uyması gereken bazı kurallar vardır. Örneğin poliklinik muayenesine gelen hasta ve yakınlarının mutlaka maske takması gerekmektedir. Kontrollere erken ya da geç değil, mutlaka vaktinde gelmeli ve bekleme salonunda da sosyal mesafeye uymalıdırlar” diyor.