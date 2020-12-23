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Yeni Opel Crossland fiyatı ve özellikleri! Makyajlı Opel Crossland'da neler değişti?

23.12.2020 09:43 | Son Güncelleme:
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Yeni Opel Crossland fiyatı ve özellikleri! Makyajlı Opel Crossland'da neler değişti?

Vizor isimli yeni tasarım dili ile elden geçirilen Opel Crossland, hem donanımı hem de yeni özellikleriyle dikkat çekiyor. Şu sıralar basına sızan 2021 Opel Crossland fiyat listesi, marka fanatiklerini heyecanlandırdı. Makyajlı Opel Crossland Türkiye’de kaç paradan satılacak? İşte tüm özellikleri.

Ekim ayında makyajlanan Opel Crossland, tasarım konusunda önemli gelişimler yaşadı. Adının önündeki “X” harfini de kaybeden model, giriş seviyesi yüzde 50'lik ÖTV dilimine giriyor. Bu doğrultuda makyajlı Opel Crossland 226.900 TL'den başlayan fiyatlar ile Türkiye’de satılacak.

Makyajlı Opel Crossland Türkiye’de kaç paradan satılacak?

MAKYAJLI OPEL CROSSLAND HANGİ YENİLİKLER İLE GELİYOR

Yeni Opel Crossland'ın özellikle ön yüzünde büyük değişim yaşadı. LED farlara kavuşan model, artık daha şık bir görünüme kavuştu. Yeni Mokka'da karşımıza çıkan Vizor tasarım çizgilerini bu modelde görüyoruz. 16 ve 17 inç jant seçenekleri de model artık daha sportif görünecek. Arka stoplar da da ufak değişimler yapılmış. LED desteğini de stoplar kazanmış durumda. Makyajlı Corssland’da çift renk opsiyonu da sunulacak.

Makyajlı Opel Crossland Türkiye’de kaç paradan satılacak?

MAKYAJLI OPEL CROSSLAND’IN KOKPİTİNDEKİ DEĞİŞİMLER NELER?

Makyajlı Opel Crossland'ın içerisine geçtiğimizde, panaromik cam tavan ile karşılaşıyoruz. Bu detay mekana ferahlık katmış. Alcantara döşeme opsiyonu sunulan 8 yönlü AGR onaylı ergonomik ön koltuklar konforunuzu arttıracak. Kaydırılabilir arka koltuklar ısıtma özelliğine de sahip olacak. Makyajlı Opel Crossland'daki 7 inç R 4.0 IntelliLink bilgi-eğlence sistemi modelin teknolojik yönünü ön plana çıkarıyor. Bu ekran Bluetooth, Apple Car Play ve Android Auto gibi bağlantı opsiyonlarını da size sunacak. Daha büyük ekran isteyenlere 8 inç NAVI 5.0 IntelliLink bilgi-eğlence sistemi sunuluyor.

Makyajlı Opel Crossland Türkiye’de kaç paradan satılacak

MAKYAJLI OPEL CROSSLAND’IN BAGAJ HACMİ NE KADAR?

Yeni Opel Crossland'ın 410 litrelik bagaj hacmi ile geliyor. Kayar arka koltuklar sayesinde modelde bagaj hacmini ihtiyacınıza göre arttırabiliyorsunuz. Eğer ki arka koltukları öne kaydırırsanız, 520 litrelik bagaj hacmine erişebiliyorsunuz. Bu da benim için yeterli değil derseniz, koltukların katlanması ile de 1255 litreye kadar ulaşabiliyorsunuz.

MAKYAJLI OPEL CROSSLAND’IN TÜRKİYE FİYATLARI

Model Donanım seviyesi Fiyat
1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition 226.900 TL
1.2 Benzinli AT-6 130 HP Edition 292.900 TL
1.2 Benzinli AT-6 130 HP Elegance 302.900 TL
1.2 Benzinli AT-6 130 HP Ultimate 322.900 TL
1.5 Dizel AT-6 120 HP Edition 304.900 TL
1.5 Dizel AT-6 120 HP Elegance 314.900 TL

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