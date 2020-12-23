Yeni Opel Crossland fiyatı ve özellikleri! Makyajlı Opel Crossland'da neler değişti?

Ekim ayında makyajlanan Opel Crossland, tasarım konusunda önemli gelişimler yaşadı. Adının önündeki “X” harfini de kaybeden model, giriş seviyesi yüzde 50'lik ÖTV dilimine giriyor. Bu doğrultuda makyajlı Opel Crossland 226.900 TL'den başlayan fiyatlar ile Türkiye’de satılacak.

MAKYAJLI OPEL CROSSLAND HANGİ YENİLİKLER İLE GELİYOR

Yeni Opel Crossland'ın özellikle ön yüzünde büyük değişim yaşadı. LED farlara kavuşan model, artık daha şık bir görünüme kavuştu. Yeni Mokka'da karşımıza çıkan Vizor tasarım çizgilerini bu modelde görüyoruz. 16 ve 17 inç jant seçenekleri de model artık daha sportif görünecek. Arka stoplar da da ufak değişimler yapılmış. LED desteğini de stoplar kazanmış durumda. Makyajlı Corssland’da çift renk opsiyonu da sunulacak.

MAKYAJLI OPEL CROSSLAND’IN KOKPİTİNDEKİ DEĞİŞİMLER NELER?

Makyajlı Opel Crossland'ın içerisine geçtiğimizde, panaromik cam tavan ile karşılaşıyoruz. Bu detay mekana ferahlık katmış. Alcantara döşeme opsiyonu sunulan 8 yönlü AGR onaylı ergonomik ön koltuklar konforunuzu arttıracak. Kaydırılabilir arka koltuklar ısıtma özelliğine de sahip olacak. Makyajlı Opel Crossland'daki 7 inç R 4.0 IntelliLink bilgi-eğlence sistemi modelin teknolojik yönünü ön plana çıkarıyor. Bu ekran Bluetooth, Apple Car Play ve Android Auto gibi bağlantı opsiyonlarını da size sunacak. Daha büyük ekran isteyenlere 8 inç NAVI 5.0 IntelliLink bilgi-eğlence sistemi sunuluyor.