Yeni Renault Clio Özellikleri ve Fiyat Listesi

Renault Clio Fiyat Listesi ve Yeni Clio’nun Özellikleri İkinci el otomobil piyasasında ve sıfır otomobil satış oranlarında oldukça dominant bir yeri olan yeni Renault Clio özellikleri ile konuğumuz. 2020 Renault Clio özelliklerini incelerken Clio’nun yakıt tüketimine, boyutlarına, hızlanma verilerine ve diğer teknik özelliklerine baktık. Ayrıca tüm küçük sınıf otomobillerde olduğu gibi epeyce önemli olan Clio bagaj hacmi bilgilerine ve iç mekan konforuna dair verileri de paylaştık. Yeni Clio test sürüşü izlenimlerini merak edenler için aracı kullandık ve Clio sürüş özelliklerini değerlendirdik. 2020 yılın otomobili seçilen Renault Clio fiyat listesine de farklı açılardan baktık. İkinci el Clio fiyatları ve sıfır Clio fiyat listesini paylaştık. Detaylar için okumaya devam edin... Renault Clio 2020 Hakkında Yeni nesil otomobillere baktığımızda Renault’un Clio ile kendine çok net ve çok gelecek vaad eden bir yer açtığını görüyoruz. Tasarımında modern çizgiler, fark yaratan renk seçimi ve yenilenen motor ile iç mekanda yapılan değişikliklerle Renault Clio, sınıfın en çok satan modeli olmayı başardı. 2020 Yılın Otomobili seçilen Renault Clio’nun teknik özelliklerine, fiyat listesine, ikinci el Renault Clio fiyatlarına ve diğer detaylara birlikte bakalım...

Yeni Clio Nasıl Görünüyor? / Yeni Clio Tasarım Özellikleri Bildiğiniz üzere bir kaç yıldır, Clio ile marka, sadece tasarım dilini değiştirerek neler başarılabileceğini tüm sektöre öğretti. Diğer yandan “sadece tasarım değişikliği” demek, bugün için biraz haksızlık gibi. Çünkü Clio’nun motor özellikleri - iç mekan teknolojisi ve daha pek çok şeyi fazlasıyla değişti. 2020 model Clio’nun dış görünüşüne baktığımızda C şeklinde gündüz farları ve Renault Pure Vision tam LED farlar hemen dikkatimizi çekiyor. Değişen far ve stop yapısı, yeni Clio’nun tasarımına değer katan özellikler arasında. C sütunlarına gizlenmiş arka kapı kolları, R.S. Line donanımın sunduğu sportif çizgiler de diğer detaylar. 2020 Model Clio’nun İçi Nasıl? Clio, küçük sınıf bir otomobil. Öyle lüks bir kategoride de değil. Anak malzeme ve işçilik kalitesine e olarak teknolojik detayları ile de oldukça tatminkar. Hatta sınıfının iyileri arasında. Eşya gözleri, akıllı telefon alanı, ergonomik torpido gözü gibi alanların kullanımı çok konforlu. Yeni Clio’nun içinde daha pek çok fonksiyonel detay var. Bu detaylara ek olarak yenilikçi ve teknolojik bir hava da verilmiş.

Yeni Clio’nun ekranı kaç inç sorusu da sıklıkla soruluyor. Hazır, iç mekandan bahsetmişken Clio’nun dijital ekranının büyüklüğünü de verelim: 7 inçlik dijital gösterge grubu ya da opsiyonel olarak sunulan 9,3 inçlik multimedya ekranı ile araçla ilgili hemen her şeyi takip edebiliyorsunuz. İç mekan konforu ile ilgili değil ama yeni Clio’da şerit takip asistanı, güvenli mesafe uyarısı, acil fren desteği park asistanı, 360 derece kamera gibi sürüş güvenlik özellikleri ve sürüş asistanları da var. Renault Clio Kullananlar Ne Diyor? /Renault Clio Sürüş Özellikleri Nasıl? Bir Renault bayisine giderek kısa süreli test sürüşü yaptık. Daha önceki versiyonları da kullandığımız için aradaki farkı izlememiz kolay oldu. Yol gürültüsü, süspansiyon, sürüş modları gibi detaylar hakkında notlarımız şöyle: Clio Yorumları Öncelikle aracın direksiyonuna geçtiğimizde hem şehir içinde hem de şehir dışında gürültü yalıtımının oldukça iyi olduğunu fark ettik. Rijit konusunda da eski Clio modellerine oranla epeyce bir iyileştirme söz konusu olmuş. Bunu, aracı kullanırken hemen fark ediyorsunuz. Sürüş özelliklerinde konfor ön planda. Clio’da üç farklı sürüş modu var. Bunlar:

Eco sürüş modu

Sport sürüş modu

May Sense sürüş modu Direksiyon yönlendirmesi çok rahat. Sürüş konforu üst seviyede. Süspansiyon yapısı ve direksiyon uyumu, konfor odaklı. Ancak spor sürüşü ya da agresif sürüşü pek desteklemiyor. R.S. versiyonda bu konuda çok daha iyi iş çıkarıldığını da eklemek gerek. Dönüşlerde karoser salınımı oldukça kontrolü. Viraja hızlı girseniz bile iyi bir denge teknolojisi ile karşılaşıyorsunuz. Yeni Clio’da Motor Seçenekleri Nasıl? Renault Clio motor seçeneklerine baktığımızda üç farklı seçenekle karşılaşıyoruz. Bunlar şöyle: 130 HP 1332 cc’lik 4 silindirli motor

1,0 litrelik 3 silindirli 72 HP atmosferik motor

1,0 litrelik 3 silindirli 100 HP turbo motor Yeni Clio’nun Motoru Nasıl? / Clio Teknik Özellikleri Öncelikle bizim incelediğimiz araç, Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic. Dolayıısyla paylaştığımız teknik özellikler Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic’in özellikleri. Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic Teknik Özellikleri Listesi 1,0 Clio fiyatı ve diğer motor özellikleri ile devam edelim… 1.0 Clio Fiyatları Öncelikle CVT şanzımanlı Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic fiyat etiketinde 196.200 TL var. Ancak hemen belirtelim; sıfır Renault Clio fiyat listesi 146.300 TL’den başlıyor.

Renault Clio 1,0 Motor Özellikleri Motor Tipi ve Konumu: Sıralı motor sistemi kullanılmış ve motor aracın önünde enlemesine konumlanıyor.

Yakıt Tipi: İncelediğimiz araç, benzinli.

Motor Silindir ve Subap Adedi: 3/12

Motor Silindir Hacmi: 999cc

Motorun Maksimum Güç Verisi: 74kW/ 100Hp 5000 d/d

Motorun Maksimum Tork Verisi: 142 Nm 1750 - 4500 d/d Benzinli Clio Ne Kadar Hızlı? 0-50km/s hızlanma için 4,2 sn’ye ihtiyaç duyuyor.

0-80km/s hızlanma için 8,0 sn’ye ihtiyaç duyuyor.

0-100km/s hızlanma için 12,5 sn’ye ihtiyaç duyuyor.

0-120 km/s hızlanma için 18,0 sn’ye ihtiyaç duyuyor.

0-130km/s hızlanma için 22.2 sn’ye ihtiyaç duyuyor.

0-400m hızlanma için 19,0 sn’ye ihtiyaç duyuyor.

Clio’nun maksimum hızı ise 182km/s Yeni Clio Fren Mesafesi Yeni Clio’da fren mesafesi testleri yapıldığında soğuk: 38m ve sıcak: 39m çıkmış. Benzinli Clio Ne Kadar Yakar? Clio ne kadar yakıyor ya da Clio benzin tüketimi ortalaması nedir gibi sorular da en çok sorulanlar arasında. İncelediğimiz araç, 1,0 motorlu benzinli Renault Clio. Benzinli Clio yakıt tüketim ortalamasına baktığımızda fabrika verilerine göre 5,0 litrelik bir rakamla karşılaşıyoruz. Co2 salınımı oranı ize 113g/km şeklinde ölçülmüş. Ancak bu, fabrika verisi. Bizim kullandığımız Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic modeli, şehir içinde yaklaşık 6 litre yakıt tüketimi yaptı. Peki, fabrika verisi ile kullanım sonucu neden farklı?

Fabrika Verisi Yakıt Tüketimi Ölçümü Nedir? Bir otomobil, fabrikada yapılan testlerde yakıt tüketimi oranı açısından değerlendirilir. Bu testlerde otomobilin bir parku üzerindeyken 100km’de harcadığı yakıt miktarı ölçülür. Ancak fabrika verisi yakıt tüketim ölçümleri ile gerçek hayattaki tüketim ortalaması genellikle uyuşmaz. Peki, fabrika yakıt tüketim oranları ile gerçek sürüşteki yakıt tüketim oranları neden uyuşmaz? Bu sorunun yanıtı, yol durumu - hava koşulları - lastik seçimi ve sürüş şekli ya da sürüş alışkanlığı ile açıklanabilir. Hava koşulları zorlu ise araç, daha fazla çekişe ihtiyaç duyarak daha fazla motora yüklenir ve daha çok yakıt tüketir. Yol engebeli, zor bir yol ise yine aynı durumla karşılaşılır. Diğer yandan dur-kalk ve arabayı çalıştır-durdur aralıkları da hep enerjinin daha fazla tüketildiği anlardır. Sürücünün sıklıkla fren yapması, motora gereksiz yüklenmesi manuel şanzımanda doğru vites aralığını doğru zamanda seçememesi de yakıt tüketimine olumsuz etki eder. Bu nedenle fabrikada düz bir platform üzerinde sürekli aynı şekilde devam eden bir test sürüşü ölçümü ile gerçek sürüş ölçümleri arasında fark çıkar. Fabrika verisi “bu otomobil, 100km’de 5 litre benzin harcıyor” diyorsa; siz, 100km’de 6 litre gibi yakıt tüketimi harcama ihtimalini gözünüzde canlandırın.

Yeni Renault Clio’nun Bagaj Hacmi ve Boyutları Uzunluk: 4050mm

Genişlik: 1798mm

Yükseklik: 1440mm

Dingil Mesafesi: 2583mm

Depo Kapasitesi: 42 litre

Ağırlık: 1187 kg

Bagaj Genişliği: Clio’da bagaj hacmi, 391 litre. 391 litrelik bu yükleme alanı ile yeni Clio’nun bagajı sınıfının en iyilerinden biri. Renault Clio’nun bagajını biraz daha geniş bir yükleme alanına dönüştürmek için arka koltukları kolayca yatırabilirsiniz. Böylece Clio’da eşya yüklemek için tam 1069 litre alan elde edersiniz. Renault Clio Yılın Otomobili Oldu! Aklınızda Clio almak varsa; Clio 2. el fiyatlarına ya da sıfır Clio kampanyalarına bakıyor olmalısınız. Öncelikle bu otomobilin çok satılan ve çok talep gören bir otomobil olduğunu bilmelisiniz. Bu, ne demek? İkinci elde değer kaybı yaşamadan satabileceğiniz yani yatırım değeri olan bir otomobil alıyorsunuz demek. Clio sıfır fiyatlarına ve 2. el fiyatlarına dair verileri paylaşmadan önce bu otomobilin yılın en iyi otomobili seçildiğini de belirtmek isteriz. Otomotiv Gazetecileri Derneği, kısa adıyla OGD, 2016 yılından beri Türkiye’de yılın en iyi otomobilini seçiyor. 75 farklı gazetecinin tasarım - yol tutuş - ergonomi - yakıt tüketimi - emisyon oranları - güvenlik - donanım seviyesi - fiyat - değer oranı ya da fiyat konu başlıklarında yaptığı değerlendirme sonucunda seçim yapılıyor. Bu yıl, yılın otomobili elemelerinde 7 otomobil finale kaldı. 2020 Yılın Otomobili seçmelerinde finale kalan otomobillerin listesi şöyle:

BMW 3 Serisi

Citroén C5 Aircross

Mercedes - Benz A Serisi Sedan

Nissan Micra

Opel Corsa

Peugeot 2008

Renault Clio

Bu 7 otomobil için yapılan son değerlendirmede Renault Clio, Türkiye’de yılın otomobili oldu. Bu arada 2019 yılında da Renault Megane Sedan, Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti. İkinci El Renault Clio Fiyatları Nasıl? el Renault Clio fiyatlarına baktığımızda çok geniş bir fiyat aralığıyla karşılaşıyoruz. Bunun nedeni, ikinci el otomobil fiyatlarına birden fazla parametrenin net olarak etki etmesi. Peki, nedir onlar? Yani ikinci el araba fiyatlarına etki eden konular nelerdir? Hemen üstünden geçelim ki size, ikinci el Clio bakarken fikir versin…

Arabanın yaşı

Arabanın km’si

Hasar durumu- TRAMER sonucu

Kaçıncı sahibinden olduğu

Hangi şehirden (plaka) olduğu

Rengi

Donanımı

Lastiklerinin yeni olup olmaması

Ekspertiz raporu sonucu

Motor durumu

Yakıt tüketim şekli

Şanzıman tipi... İkinci el oto piyasasının lider marka model kombinasyonlarından biri olan Renault Clio’nun ikinci el fiyatları için en çok ilan verilen ikinci el ilan sayfalarına baktık. Buna göre sahibinden 2. el Clio fiyatları için şöyle bir rakam aralığı vermek mümkün: 19 bin Tl bandından başlayıp 170 bin Tl’ye varan fiyatlar söz konusu. İkinci Eli Sıfırından Pahalı mı? Son günlerde bir otomobilin sıfır fiyatına nazaran ikinci el ilanlarındaki fiyatının daha yüksek olduğunu fark etmiş olmalısınız. Gerçekten de örneğin Renault Clio sıfır fiyat listesine baktığımızda 118.500 TL’den başlayan bir liste olduğunu görüyoruz ve ikinci el ilan listelerindeki en yüksek rakamın ise 170 bin Tl ile baz modellerin sıfır fiyatını geçtiğini görüyoruz. Bu durumun nedeni, Mayıs 2020 tarihi ile başlayan ve ikinci el otomobilleri kapsayan düşük faizli krediler. Ayrıca covid-19 nedeniyle hemen herkesin bir otomobil edinme çabasına girmesi sonucu pazarda araç bulmanın güçleşmesi de piyasa fiyatlarını yükseltti.