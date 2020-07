Yeni Renault Clio Özellikleri ve Fiyat Listesi

Yeni Clio Nasıl Görünüyor? / Yeni Clio Tasarım Özellikleri

Bildiğiniz üzere bir kaç yıldır, Clio ile marka, sadece tasarım dilini değiştirerek neler başarılabileceğini tüm sektöre öğretti. Diğer yandan “sadece tasarım değişikliği” demek, bugün için biraz haksızlık gibi. Çünkü Clio’nun motor özellikleri - iç mekan teknolojisi ve daha pek çok şeyi fazlasıyla değişti.

2020 model Clio’nun dış görünüşüne baktığımızda C şeklinde gündüz farları ve Renault Pure Vision tam LED farlar hemen dikkatimizi çekiyor. Değişen far ve stop yapısı, yeni Clio’nun tasarımına değer katan özellikler arasında. C sütunlarına gizlenmiş arka kapı kolları, R.S. Line donanımın sunduğu sportif çizgiler de diğer detaylar.

2020 Model Clio’nun İçi Nasıl?

Clio, küçük sınıf bir otomobil. Öyle lüks bir kategoride de değil. Anak malzeme ve işçilik kalitesine e olarak teknolojik detayları ile de oldukça tatminkar. Hatta sınıfının iyileri arasında. Eşya gözleri, akıllı telefon alanı, ergonomik torpido gözü gibi alanların kullanımı çok konforlu. Yeni Clio’nun içinde daha pek çok fonksiyonel detay var. Bu detaylara ek olarak yenilikçi ve teknolojik bir hava da verilmiş.