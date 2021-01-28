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Yeni Renault Kiger tanıtıldı

28.01.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Yıllar geçtikçe segment farklılaşması anlamını yitiriyor. Bunun en önemli örneklerinden biri olan Kiger resmi olarak Renault tarafından kompakt bir model başlığı ile tanıtıldı.

Akıllı görünümlü crossover yalnızca 3.991 mm. uzunluğa sahip. Hindistan'ın son derece rekabetçi olan dört metrelik araç pazarında savaşmak için model kolları sıvadı. Avrupa'da, aynı zamanda kompakt bir crossover olan Kadjar, Kiger'den 459 mm daha uzun.

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Renault , Kasım 2020'de Kiger'i bir konsept otomobil olarak tanıtmıştı. Şimdi ise marka üretim versiyonunu tanıtıyor. Hindistan pazarındaki arabaların çoğunda olduğu gibi, yeni crossover dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinin tipik bozuk yollarıyla daha iyi savaşabilmek için yerden 205 mm daha yüksek yapıldı. Dış tasarımı model, Kwid’in daha lüks versiyonu gibi görünüyor. Captur’da yer alan C-şekillindeki stoplar tanıdık geliyor. Renault, Kiger'e ön ve arkada LED aydınlatmalara entegre ederken, siyah elmas kesimli 16 inç jantlar otomobili sportif gösteriyor.

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KOKPİTTE NELER VAR?

İç mekana gelince, klima kontrolleri için üç yuvarlak kontrol kumandası buraya konumlandırılmış. Bu detaylar Renault ve Dacia ürünlerinden tanıdık geliyor. Start-stop düğmesi ve orta ekran bize Renault Grubu'nun diğer modellerini hatırlatıyor. Sekiz inçlik bir dokunmatik ekran kullanım konusunda pratik.

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HANGİ MOTORLAR İLE GELİYOR?

Kaputun altında, üç silindirli 1.0 litrelik turbo şarjlı benzinli motor yer alıyor. 100 beygir güç ve 160 Nm tork değeri sunuluyor. Model beş ileri manuel veya isteğe bağlı bir CVT şanzıman ile alınabilecek. Beş vitesli bir manuel veya bir Easy-R robotize şanzıman aracılığıyla 72 hp ve 96 Nm tork sunan 1.0 litrelik atmosferik motor da sunuluyor. Kiger'in ağırlığı ise 1.012 kilogram olarak kayıtlara geçmiş.

BAGAJ HACMİ NASIL?

Küçük bir crossover olmasına rağmen Renault, arka koltukları katlayınca 879 litrelik bir alan sunuyor. Standart bir yükleme yapıldığında 405 litrelik bir hacim size sunuluyor.

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