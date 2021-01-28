Yeni Renault Kiger tanıtıldı

Akıllı görünümlü crossover yalnızca 3.991 mm. uzunluğa sahip. Hindistan'ın son derece rekabetçi olan dört metrelik araç pazarında savaşmak için model kolları sıvadı. Avrupa'da, aynı zamanda kompakt bir crossover olan Kadjar, Kiger'den 459 mm daha uzun.

Renault , Kasım 2020'de Kiger'i bir konsept otomobil olarak tanıtmıştı. Şimdi ise marka üretim versiyonunu tanıtıyor. Hindistan pazarındaki arabaların çoğunda olduğu gibi, yeni crossover dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinin tipik bozuk yollarıyla daha iyi savaşabilmek için yerden 205 mm daha yüksek yapıldı. Dış tasarımı model, Kwid’in daha lüks versiyonu gibi görünüyor. Captur’da yer alan C-şekillindeki stoplar tanıdık geliyor. Renault, Kiger'e ön ve arkada LED aydınlatmalara entegre ederken, siyah elmas kesimli 16 inç jantlar otomobili sportif gösteriyor.

KOKPİTTE NELER VAR?

İç mekana gelince, klima kontrolleri için üç yuvarlak kontrol kumandası buraya konumlandırılmış. Bu detaylar Renault ve Dacia ürünlerinden tanıdık geliyor. Start-stop düğmesi ve orta ekran bize Renault Grubu'nun diğer modellerini hatırlatıyor. Sekiz inçlik bir dokunmatik ekran kullanım konusunda pratik.