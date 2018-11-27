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Yeni Şafak yazarı Öztürk: AK Partililer akılalmaz yöntemler kullanıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 27.11.2018 07:06 | Son Güncelleme

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü "AK Parti'deki rekabet alışılagelmişin dışında" başlıklı yazısında Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere yönelik ilginç iddialar ortaya attı. Öztürk, AK Parti içinde alışılagelmişin dışında bir rekabet olduğunu ileri sürdü. Öztürk, "AK Parti içindeki bazı ekipler, birbirlerini tasfiye etmek için gerçekten akılalmaz yöntemler kullanıyor" dedi.

Yeni Şafak yazarı Öztürk: AK Partililer akılalmaz yöntemler kullanıyor

Hasan Öztürk, yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Genel Başkanı sıfatıyla partisinin tüm kademelerini uzun zamandır belli prensipler etrafında yeniden inşa etmeye çalışıyor. Ancak, 16 yıllık iktidar olmanın şımarıklığından mı, vurdumduymazlıktan mı, alternatifsiz oldukları inancından mı bilinmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onca çabasına, uyarısına, ısrarına rağmen bu konuda beklenen seviye yakalanamadı" ifadesini kullandı.

"SATILIK KALEMLER KULLANARAK YOĞUN FAALİYET YÜRÜTÜYOR"

"Cumhur İttifakı'nın çatlatılması sürecinde de gördük. Şimdi aday belirleme aşamasında da görüyoruz. AK Parti içindeki bazı ekipler, birbirlerini tasfiye etmek için gerçekten akılalmaz yöntemler kullanıyor" diyen Öztürk şöyle devam etti:

"'Hayırda yarışmak', 'Hayırda rekabet' diye tanımlanırdı eskiden ve 'Arkadaşım yapamaz demiyorum ama ben daha iyisini yaparım' diye yola çıkan dava adamları vardı. Şimdiyse, rakip gördüğünü ipe sapa gelmez iddialarla rezil etmeye varacak şekilde yıpratma çabası. Mevcut belediye başkanlarından öyle isimler tanıyorum ki isimleri o şehirlerle, o ilçelerle özdeşleşmiş. İsimlerinin hem halkta karşılığı var hem Erdoğan nezdinde. Fakat birileri o isimleri itibarsızlaştırmak için 'satılık kalemler' de kullanarak yoğun bir faaliyet yürütüyor.

"YAZIK OLUYOR"

Yeniden adaylıkları konusunda karar alıcıların kafasında istifham oluşturmaya çalışıyor. Yazık oluyor. Hem dava adamlarını biçiyorlar, hem onlardan memnun olan hemşehrilerini cezalandırıyorlar. Bu konuda radikal kararlar alınmazsa, Ak Parti'nin yerelde yapmak istediği dönüşüm maalesef başarılamayacak. Bilmem anlatabiliyor muyum?"

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